Toeslagenouder Roger herkent zich in conclusies enquêtecommissie: "Vooral dat overheid blind is geweest"

De Nieuw-Vennepse Roger Derikx, gedupeerde in de toeslagenaffaire, herkent zich in de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. Derikx leest ieder rapport over het schandaal van kop tot staart. Dat de overheid nog altijd blind is voor mensen en hun rechten, verbaast hem niks. Het rapport vindt hij 'mooi verwoord'.

"Het is een hard rapport, zoals er wel meer geschreven zijn de afgelopen jaren", zegt Roger Derikx uit Nieuw-Vennep. Hij is best tevreden over hoe de commissie heeft gekozen voor bepaalde termen en woorden: "Vooral het gedeelte over dat de overheid 'blind' is geweest." Hij herkent zich zeker in het beeld dat de commissie nu schetst. Uit het rapport blijkt dat de toeslagenaffaire, waarbij duizenden ouders die kinderopvangtoeslag kregen onterecht als fraudeur werden bestempeld, zomaar weer zou kunnen gebeuren.

Derikx kwam een aantal jaar geleden in het nieuws, nadat hij in de Tweede Kamer opstond tijdens een debat over de toeslagenaffaire en de Kamer hard toesprak. "Waarom ben ik hier dan?", riep de geboren Limburger naar Nico Snel (staatssecretaris van D66), nadat Snel de gedupeerde ouders had geadviseerd de Belastingtelefoon te bellen. Toen hij in een waas opstond dacht hij: "Jullie brengen onze levens naar de klote."

Nadat de toeslagenaffaire aan het licht kwam werd er een extra 'staatslaag' toegevoegd aan het systeem, de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Zij zouden voor een extra controle moeten zorgen bij de aanpak van dit probleem. Echter denkt Derikx niet dat de oplossing moet liggen bij de overheid. Blijvend wantrouwen "Het vergt moedige mensen om voor verandering te zorgen", zegt Derikx. Met moedige mensen doelt hij op het initiatief (Gelijk)waardig Herstel, wat door gedupeerde ouders is opgericht. De organisatie zet zich in voor iedereen die te maken heeft gehad met de toeslagenaffaire en houdt zich bezig met het herstellen van het vertrouwen tussen toeslagenouders en de overheid. Het vertrouwen is bij Derikx namelijk, ondanks het rapport, zeker nog niet hersteld. Een oplossing lijkt ver weg, want het wederzijdse vertrouwen tussen de betrokken ambtenaren en de toeslagenouders is stukgeslagen. Volgens Derikx moet (Gelijk)waardig Herstel een grotere rol krijgen om de ouders te helpen, en de overheid juist een kleinere. "De overheid moet pas op de plaats maken", zo concludeert ook het rapport van de enquêtecommissie. De media als 'papegaaiencircuit' In het rapport van de enquêtecommissie wordt de media een 'papegaaiencircuit' genoemd. De media heeft elkaar, volgens de commissie, nagepraat en het onderwerp veranderde al snel in een 'mediahype'. "Als je als burger met je rug tegen de muur staat zoek je mensen die willen luisteren, of dat nou politiek of media is", zegt Derikx. "Maar we merkten dat er werd gejaagd op verhalen", Derikx vindt dat de gedupeerden als 'poppetjes' voor verhalen werd gebruikt. "Wij verdienen een gedegen onderzoek en dat miste ik in de pers." Het rapport is voor Derikx hetzelfde als alle andere rapporteren, 'maar met een grote mate van urgentie om nu wel tot een fatsoenlijke oplossing te komen'.