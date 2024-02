Gekmakende oorsuizen: Noor (23) uit Haarlem kreeg tinnitus na festival 

Student Noor de Bruijn uit Haarlem gaat vaak naar festivals met haar vriendinnen. Ze staat meestal vooraan, dichtbij de speaker. Na zo’n festival heeft ze soms een piep in haar oor. Meestal gaat het geluid de volgende dag weer weg. Maar na weer eens een avondje stappen, blijft de piep aanhouden. Ze gaat naar de dokter en blijkt tinnitus te hebben. Volgens organisatie VeiligheidNL is gehoorschade bij jongeren een steeds groter probleem.

In gesprek over Tinnitus - NH Nieuws

Gezondheidspsycholoog Lisanne de Regt van VeiligheidNL zet zich in voor gehoorschadepreventie en pleit voor meer onderzoek naar gehoorschade bij jongeren. Er zijn geen studies die structureel bijhouden hoeveel jongeren last hebben van gehoorschade. "De studies die er wel zijn baren ons zorgen, want hele jonge kinderen vanaf 9 jaar lijken al gehoorschade te hebben."

Een piep na een avond uitgaan lijkt onschuldig, maar dat is juist het probleem volgens De Regt: "Een veel voorkomende fout is dat jongeren denken dat als de piep weg is, de schade ook weg is, maar dat is niet zo. De schade aan de trilhaartjes blijft. Op het moment dat je vaker wordt blootgesteld aan harde geluiden telt die schade bij elkaar op en dan merk je het wel."

Omfietsen voor oordoppen

Ondanks haar tinnitus slaat Noor geen festivals over, maar ze draagt nu wel oordoppen. Aan haar sleutelbos zit een doosje met oordoppen, zodat ze altijd een paar bij zich heeft. Als zij deze is vergeten fietst ze om, zodat haar oren altijd zo goed mogelijk beschermd zijn.

Door therapiesessies kan ze inmiddels beter omgaan met tinnitus en hoewel het lastig is, staat ze er positief in: "Ik denk ook dat het me iets goeds heeft gebracht. Zo help ik anderen door mijn ervaring. Ik probeer het niet de rest van mijn leven in de weg te laten zitten, dat zou ook heel erg zonde zijn."