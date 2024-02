Nieuwe inrichting moet Inventas sfeer geven van een huiskamer: "Past bij de tijd van nu"

Jongerencentrum Inventas in Grootebroek heeft een compleet nieuwe 'look' gekregen. In de afgelopen weken is het interieur van het jongerencafé aan de Raadhuislaan onder handen genomen door vrijwilligers, medewerkers en andere vakmensen. "Het idee was om het café meer de sfeer van een huiskamer te geven, waar iedereen zich thuis kan voelen", zegt Jillis Vermeulen, coördinator en jongerenwerker bij Inventas.

Een nieuwe indeling van het jongerencafé in Grootebroek was volgens Vermeulen hard nodig. "De vorige inrichting was inmiddels ruim twintig jaar oud, en gaf ook echt het gevoel van de zeroes. Met de lokale interieurstylist Jenny Kaagman hebben we samen gekeken om het interieur naar de tijd van nu te brengen", aldus Vermeulen.

Het kenmerkende paarse plafond van het jongerencentrum is in een lichtere kleur geschilderd. Daarnaast zijn ook de banken vervangen, en hangen er nieuwe lampen en raambekleding. De nieuwe 'eye-catcher' van Inventas is een mos wand achter de bar, met daarop de naam van de locatie in neonletters.

Iedereen moet zich welkom voelen

Het centrum in Grootebroek - tegenover sporthal De Kloet en naast het terrein van De Zouaven en SAV - is een plek waar jongeren tussen de 10 en 25 jaar kunnen samenkomen. "Ze kunnen hier diverse dingen doen zoals darten, pollen en air-hockeyen", zegt Vermeulen. "Maar ook kunnen de jongeren zelf activiteiten organiseren. Denk hierbij een DJ-avonden, themafeesten of game-toernooien."

Alle jongeren zijn volgens Vermeulen welkom bij Inventas. "Ongeacht leeftijd, geaardheid of gender, opleidingsniveau en geloofsovertuiging." De aangeboden activiteiten zijn veelal gratis.

"We merken dat veel jongeren uit Stede Broec bij ons binnen komen, maar ook veel jongeren uit de omliggende gemeenten weten ons te vinden", zegt tienerwerker en beheerder Frank Musman. "We zijn ook tijdens de vakanties op doordeweekse dagen geopend, en voldoen daarmee duidelijk aan de behoefte van de jongeren. Het is goed om te blijven investeren in deze doelgroep. En daar hoort zo nu en dan een frisse inrichting bij."

Officiële opening door wethouder

Wethouder Phillippe van Ham van de gemeente Stede Broec verricht vanmiddag de officiële opening van het vernieuwde café aan de Raadhuislaan. Dit doet hij door een bord, met daarop de openingstijden, symbolisch te overhandigen aan het personeel en de vrijwilligers van JC Inventas. De ceremonie begint om 15.30 uur.