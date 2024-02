Jackie (10) kapot door diefstal van haar sierkippen: "Ze is ontroostbaar"

In paniek komt de 10-jarige Jackie uit Onderdijk zaterdagochtend terug naar huis gelopen, nadat ze de sierkippen in de tuin eten zou geven. Het blijkt dat vijf van de zes dieren door een dief zijn meegenomen. "Er was geen veertje of haar te zien. Dus we weten zeker dat ze niet zijn opgegeten door een vos of ander dier", vertelt moeder Miloe.

Het gezin van moeder Miloe en dochter Jackie woont aan de Nes in Onderdijk. In de achtertuin staat een kippenren, waar de dieren kunnen lopen en verzorgd worden. "Mijn dochter zou ze 's ochtends eten geven. De ren staat op ongeveer honderdvijftig meter van ons huis, met een grote schuur daartussen. Daardoor kon ik haar niet zien", legt Miloe uit. "Na een tijdje kwam ze in paniek teruggelopen, en vertelde dat er nog maar één kip rondliep. Ze had overal in de tuin gezocht."

De overgebleven sierkip is zwart van kleur, met een opvallende witte kuif. Volgens Miloe kan het dier voor stress gezorgd hebben bij de dief, en wellicht dusdanig veel geluid gemaakt dat deze niet is meegenomen. "Maar dat zijn allemaal aannames", gaat ze verder.

"We hadden de meeste kippen al van jongs af aan, vanaf het moment dat ze kuiken waren. Alle sierkippen hadden een naam, en sommigen konden ook trucjes. Eén van de kippen hebben we zelf met een broedmachine uit het ei laten komen. Die was zó klein dat het bijna geen kans van leven had. Met een quarantainehok is deze kip toch goed terechtgekomen."

Feest vieren op beladen dag

Nadat de familie een blik had geworpen op de tuin en de kippenren, zagen zij dat geprobeerd was om het gaas aan een van de onderkanten los te maken. In het gras zijn voetstappen te zien, van vermoedelijk één persoon. Deze lopen tot en met de tuin van de buren, waar de dader een brug is overgegaan op weg naar de dijk. In welke richting die daarna vertrokken is, is niet duidelijk.

"Aangezien mijn man dit weekend 50 jaar is geworden, hebben vrienden afgelopen vrijdagavond nog een spandoek in de tuin gehangen en het verder versierd", vertelt Miloe. "We hebben rond middernacht het even kort met elkaar gevierd, waarna zij weer naar huis gingen. Daarna zijn de kippen uit onze tuin verdwenen."

Miloe spreekt van een beladen dag. "Je bent met elkaar feest aan het vieren, maar de hele dag zit je met die kippen in je hoofd", vertelt ze. "Het is onmacht waar je mee te maken hebt, echt een vreselijk gevoel."