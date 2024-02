De Peiling: het is goed dat steeds meer jongeren werken

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat steeds meer jongeren van 15 en 16 jaar al een baan of een bijbaan hebben. Een paar jaar geleden werkte nog ruim de helft van deze jongeren, maar afgelopen jaar steeg dat naar bijna 63%. Is het een goede zaak dat steeds meer jongeren al aan het werk gaan? Of kunnen ze beter hun energie steken in school?

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat er in alle leeftijdscategorieën meer wordt gewerkt, we zitten inmiddels op een percentage van 73 procent en dat komt zelden voor. Maar vooral opvallend is dat steeds meer jongeren van 15 en 16 jaar al een baan of een bijbaan hebben.

