De otter is terug in Noord-Holland: "Superschuwe nachtdieren"

Vijftig jaar geleden werd de laatste Nederlandse otter doodgereden, maar het diertje is terug, onder andere in Amsterdam. Het roofdiertje leeft ergens in de buurt van het Diemerpark, maar waar-ie precies woont is nog onduidelijk. Samen met stadsecoloog Koen Wonders gaat NH op zoek naar sporen van de otter: de grootste marterachtige van ons land, die vrijwel uitsluitend vis eet en daarom in en om het water leeft.

NNH 124 Diemer Vijshoek otter - NH

Ecoloog Koen laat onder een fietsbrug naar IJburg het bewijs zien: "Op die steen ligt otterspraint. Dat is typische otterpoep met visresten." Met plastic handschoenen deponeert Koen een poepmonster in een potje voor nader onderzoek. "We kunnen aan de hand van het DNA vaststellen welk dier het is en waar het vandaan komt. Dat zegt ons weer iets over welke wildpassages goed werken en welke niet." Tekst gaat door onder de foto.

Linksonder op de steen zie je de otterspraint; het bewijs dat de otter hier was. - Foto: NH Media/Stephan Roest

Verderop in de Diemer Vijfhoek snap je wel dat een wild beest als de otter hier leven kan. "Dit is de jungle van Amsterdam; ondoordringbaar door de omgevallen bomen, water en bramen. Trouwens, het is Diemen hoor, laten we dat wel even opmerken", zegt Koen. Zoals de Diemer Vijfhoek er nu uitziet, zo was vroeger heel Noord-Holland. "Ruige moerasbossen bestonden toen overal. Door het hoge grondwater kunnen de bomen niet diep wortelen. Als ze groot worden, vallen ze om en rotten ze langzaam weg. Daar groeit dan weer van alles op en aan. Als er dan vroeger een overstroming kwam werd het hele bos weggevaagd tot de onderliggende zandplaat en begon de bosontwikkeling overnieuw." Tekst gaat door onder de foto.

Judasoor groeit op het dode hout van een oude vlier. - Foto: NH Media/Stephan Roest

Op al dat rottende hout vinden we paddenstoelen als judasoor en de rode krulhaarkelkzwam. Ook vinden we een varen die op de stam van een populier groeit. "Hij heet eikvaren, maar dat komt door de vorm van zijn blad, niet omdat hij op eiken groeit. Hij haalt zijn voedsel uit de lucht, niet uit de stam. Het is geen parasiet maar een epyfit." Tekst gaat door onder de foto.

De eikvaren groeit als epifyt op een populier. - Foto: NH Media/Stephan Roest

We hebben de otter vandaag niet gevonden, en de kans dat je hem in het wild tegenkomt is klein, vertelt Koen. "Het zijn superschuwe nachtdieren. Dat we er een filmpje van hebben is dankzij de verborgen wildcamera."