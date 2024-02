Grote behoefte aan honderden extra woningen in Stompetoren, maar waar blijven ze?

Gaan de woningbouwplannen in Stompetoren-West dan toch door? Alkmaar wil daar al jaren bijbouwen, maar nadat het in 2020 een beschermd gebied werd, leken de plannen voorgoed van de baan. Tot nu. De provincie lijkt er voorzichtig oren naar te hebben, blijkt uit de woorden van gedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB). "We zien de noodzaak en kijken er heel serieus naar."

Voor de woningzoekenden in Stompetoren gloort er anno 2024 weer hoop aan de horizon. Nu is het weiland waar Stompetoren-West moet komen 'bijzonder provinciaal landschap', maar de gemeente Alkmaar, projectontwikkelaars en de CDA-fractie van de Provinciale Staten willen dat de provincie dit loskoppelt. Alkmaarse raadsleden ontvingen vanmorgen in brasserie De Buurt een aantal leden van de Provinciale Staten tijdens een werkbezoek. Ook inwoners en andere geïnteresseerden konden aanschuiven en mochten meepraten. Het doel: de provincie ervan overtuigen dat woningbouw in Stompetoren-West toch echt noodzakelijk is. Plek in eigen dorp Het schreeuwend tekort aan woningen in het dorp is namelijk een groot probleem, blijkt uit verschillende verhalen van aanwezigen. Zo vertelt de 53-jarige Yvonne Kiemel dat haar kinderen al ruim 8 jaar op de wachtlijst staan voor een huis in Stompetoren. "Ze komen maar niet aan een woning", verzucht ze. "Mijn dochter van 24 woont nog thuis. Mijn 27-jarige zoon woont op zichzelf en huurt particulier, maar houdt daardoor niets over." Vooral starters en jonge gezinnen zijn volgens haar de dupe. "Een hele generatie tussen de 30 en 40 jaar moet zich, ondanks de wens in hun eigen dorp te blijven, noodgedwongen ergens anders settelen."

Het publiek in de zaal krijgt de plannen op een groot beeldscherm gepresenteerd. Als het aan de gemeente Alkmaar ligt, worden aan de westkant van het dorp voor 2030 zo’n 180 tot 250 woningen bijgebouwd op zo'n 10 hectare. Om de woningbouw komen 'groene randen' van zo'n 20 tot 50 meter. Geen villawijk In de tweede fase zouden daar nog zo’n 150 tot 200 woningen bij kunnen komen. Ook daar blijft ruimte over voor groen. "De gemeente en haar inwoners onderkennen en respecteren de waarde van het landschap, maar het moet voor de provincie ook duidelijk zijn dat er mensen wonen en werken. Voor het behoud van de voorzieningen en de leefbaarheid in het dorp is woningbouw noodzakelijk", stelt de Alkmaarse ex-wethouder John Hagens, die voorheen ook gemeenteraadslid in de Schermer was.

Dan klinkt uit het publiek de vraag: voor wie wordt er eigenlijk gebouwd? "Van de woningen wordt 60 procent betaalbaar, waarvan 30 procent sociaal. Zowel huur- als koopwoningen", reageert wethouder Jasper Nieuwenhuizen. "Dat is waar het dorp behoefte aan heeft. Je kunt hier wel een villawijk neerzetten, maar daarmee vergroten we de leefbaarheid niet." Onmogelijk Celea (23), die in de bediening van de brasserie werkt, hoopt dat de woningbouwplannen doorgaan. Van haar werkgever mag ze samen met haar man en zoontje van 6 maanden in het appartement boven de brasserie wonen. "Gelukkig hebben we nu een dak boven ons hoofd, maar dat is tijdelijk en dus niet ideaal", reageert ze. "Ook wij willen graag in Stompetoren blijven. Mijn man komt hier vandaan, maar het is tot nu toe onmogelijk een huis te krijgen."

Volgens William Smit, portefeuillemanager van Kennemer Wonen, zijn er naast het gezin van Celea en de kinderen van Yvonne nog tienduizenden mensen die wachten op een sociale woning. "Ze moeten circa 9 jaar in de wacht staan voor ze in aanmerking komen. Ze reageren gemiddeld met 300 anderen. Dat is geen nieuws, maar geeft aan dat de nood hoog is." Aan de slag? Hij is, net als velen in de zaal, alvast positief over de plannen. "We zouden dan op korte termijn aan de slag kunnen om voor jongeren, gezinnen en senioren passende woningen te realiseren. Maar daar hebben we de hulp van de gemeente en de provincie echt keihard bij nodig." "De gemeente heeft haar huiswerk goed voor elkaar", reageert gedeputeerde Jelle Beemsterboer op de presentatie. "We weten dat dit leeft en begrijpen dat er veel draagvlak is. Nu is de vraag: hoe wegen wij dit af tegen het belang van bijzonder provinciaal landschap?"