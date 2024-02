Nog even doorbijten, de lente komt eraan

Zonliefhebbers moeten nog even geduld hebben. De komende week is er nog wat bewolking boven onze provincie en in het weekend misschien zelfs een bui, maar volgende week verandert dat. Dan krijgen we volop zon en lenteachtige taferelen, aldus NH-weerman Jan Visser.

Foto: Jos van Zetten

Het is nu nog erg bewolkt, maar vanaf vanmiddag gaat het opklaren vanuit het noorden. "Dat betekent dat een deel van Noord-Holland de zon nog even kan zien vandaag", aldus Visser. De temperatuur van 7 graden doet vermoeden dat het niet heel koud is buiten, maar wie al de deur uit is geweest, weet dat het een stuk kouder aanvoelt. De noordoostenwind zorgt voor een lage gevoelstemperatuur en boven land vrij krachtig en op zee krachtig te noemen. Vanavond neemt de wind weer in kracht af. Stabiel weer Vanaf morgen krijgen we een periode van redelijk stabiel weer. De zon laat zich af en toe zien en het blijft ook droog. "Er kan wel wat bewolking binnendrijven en het wordt 8 graden. Ook staat er morgen weinig wind." Datzelfde geldt voor woensdag en donderdag, met temperaturen rond de 10 of 11 graden. In het weekend wordt het weer wat onstuimiger, vertelt Visser. Dan kan er van tijd tot tijd wat regen vallen. "Maar dat is allemaal nog onzeker", drukt de weerman ons op het hart. Lente in aantocht? Het weerbeeld gaat vanaf volgende week volledig draaien, en dat is goed nieuws voor mensen die de regen van de afgelopen tijd wel zat zijn en klaar zijn voor de lente. "Medio volgende week zien we een overgang naar droger weer, veel zon en temperaturen die oplopen naar zo'n 12 of 13 graden." Een mooi vooruitzicht, concludeert Visser.