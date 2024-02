Zakken in vorm van lijken neergelegd bij Duits consulaat in Amsterdam

Bij het Duitse consulaat in Amsterdam hebben demonstranten vanmorgen vroeg rond 08.00 uur zakken in de vorm van lijken voor de deur gelegd. Omdat in eerste instantie niet duidelijk was wat er in de zakken zat, kwam de politie ter plaatse om onderzoek te doen.

"Een melder liet aan de politie weten dat die mensen had gezien met maskers op, die de zakken neerlegden", vertelt een woordvoerder van de politie aan AT5.

De zakken, die in eerste instantie op lijkzakken leken, bleken direct niet echt te zijn. Tussen de zakken in ligt een doek met daarop de tekst 'Free Palestine'.

Uit voorzorg werd het team explosieven verkenning naar de locatie gestuurd. "Daar is ook gekeken of het ging om explosiemateriaal wat in de zakken zat, maar dit bleek niet het geval", aldus de woordvoerder. De zakken zijn voor de paaltjes bij het consulaat geplaatst.

Geen verdachte(n)

De straat is inmiddels vrijgegeven, de politie doet nog onderzoek. Op foto's is te zien dat de spullen in blauwe boxen worden gestopt en meegenomen. De politie heeft geen verdachte(n) aangetroffen.

De actie is zover bekend nog niet door de demonstranten opgeëist. Het Duits consulaat laat aan AT5 weten niet in te kunnen gaan op het voorval.