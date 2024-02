Twee keer scorende Ruben van Bommel beleeft mooiste voetbaldag uit zijn leven

Een paar minuten voor tijd maakte de stadionspeaker van AZ bekend dat Ruben van Bommel was verkozen tot 'man of the match'. Gezien zijn twee treffers mag dat geen verrassing zijn, want hierdoor won AZ thuis van Ajax met 2-0. "Dit is heel mooi."

AZ'er Ruben speelt mooiste wedstrijd van z'n leven - NH Nieuws

"Je kan wel zeggen dat dit mijn mooiste wedstrijd uit m'n leven is", laat Ruben van Bommel vrij rustig weten na de winst op Ajax De kleinzoon van Bert van Marwijk staat door zijn goals tegen Ajax op vier treffers dit seizoen in de eredivisie. "Dat mijn doelpuntenproductie in één wedstrijd is verdubbeld, dat is zeker goed. Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken."

"Ruben is een doelgerichte speler" AZ-trainer Maarten Martens

Met veel plezier vanaf de zijkant zag Maarten Martens hoe zijn pupil schitterde tegen de Amsterdammers. "Ruben is een doelgerichte speler." De trainer geeft de laatste weken weer de voorkeur aan Van Bommel in tegenstelling tot eerder dit seizoen. "Hij kan heel ver komen, maar hij moet ook nog heel veel leren." Tekst loopt door onder de video.

AZ-trainer Maarten Martens over de ontwikkeling van Ruben van Bommel - NH Nieuws

"Het is nog niet altijd top", vervolgt Martens zijn analyse over Van Bommel. "De stabiliteit moet beter. Het is niet dat Ruben er nu twee inschiet, dat hij er al helemaal is." Tegen Ajax stond Van Bommel dit seizoen voor de elfde keer in de basis. Ook moest hij het vaak doen met een invalbeurt. "In de eerste seizoenshelft wisselde ik vaak met Myron van Brederode", laat de 19-jarige linksbuiten weten. "Het is niet makkelijk om op de bank blijven, maar de laatste weken krijg ik weer het vertrouwen."

AZ'er Ruben van Bommel over de pieken en dalen van dit seizoen - NH Nieuws