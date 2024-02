Hovocubo na tactisch steekspel te sterk voor Os Lusitanos

In de eredivisie zaalvoetbal heeft Hovocubo op bezoek bij Os Lusitanos een knappe zege (0-2) geboekt. In Amsterdam waren Joshua St. Juste en Lahcen Bouyouzan trefzeker namens de ploeg uit Hoorn. Door de zege nemen de West-Friezen de twee plek over van de Amsterdammers.

Appie Attahiri (links) in duel met een speler van Os Lusitanos - Foto: Michel Bes

Os Lusitanos stond voorafgaand aan het duel op de tweede plaats in de kampioensgroep, terwijl Hovocubo de derde plek in nam. De goedgevulde Sporthal Calvijn in Amsterdam zag Hovocubo in de eerste minuten het initiatief nemen. Dit resulteerde als snel in de verdiende openingstreffer van Joshua St. Juste. Nog in de tweede helft verdubbelde de ploeg van Sander van Dijk de voorsprong. Na laconiek verdedigen van Os Lusitanos maakte Lahcen Bouyouzan de 0-2. Tekst gaat verder onder de video.

Hovocubo-trainer Sander van Dijk prees het ijzersterke verdedigen van zijn ploeg - NH Sport / Frank van der Meijden

Os Lusitanos probeerde in de tweede helft terug te komen in de wedstrijd, maar Hovocubo verdedigde ijzersterk en gaf geen krimp. Doelman Dave Stet hield met een aantal knappe reddingen zijn ploeg op de been. Ook in de slotminuten, toen Os Lusitanos met een extra veldspeler ging spelen ten koste van de doelman, bleef Hovocubo eenvoudig overeind. Het bleef zodoende bij 0-2 voor de bezoekers. Door de zege wipt Hovocubo in de stand over Os Lusitanos heen. Hovocubo staat nu tweede met evenzoveel punten als de Amsterdammers. Hovocuvo heeft echter een beter doelsaldo. Tigers Roermond is lijstaanvoerder en heeft een voorsprong van zeven punten op Hovocubo en Os Lusitanos.

