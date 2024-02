Al ruim 3.000 krabbels tegen schrappen buslijnen door Amstelveen na start Uithoornlijn

Toen ze zich in de aanstaande opheffing verdiepte, bleek dat veel Amstelveners haar zorgen delen. "Iedere reactie die ik onder nieuwsberichten over het opheffen van de buslijnen las, was negatief", vertelt de 23-jarige Amstelveense telefonisch aan NH. "Mijn moeder zei: 'Waarom doe je daar niet iets mee?'"

Dus startte ze een petitie, waarmee ze de betrokken partijen oproept om het opheffen van de lijnen te heroverwegen. "De kans is groot dat veel wijken in Uithoorn en Amstelveen zonder openbaar vervoer komen te zitten", schrijft ze bij de online handtekeningenactie.

Snaar geraakt

De petitie is in vijf dagen tijd al duizenden keren ondertekend. "Blijkbaar heb ik een snaar geraakt", vertelt ze. Hoewel ze zelf ook gedupeerd is door het opheffen van de lijnen, benadrukt Kimberly dat ze de petitie vooral voor oudere en mindervalide Amstelveners is gestart. "Voor veel mensen boven de 65 zijn de buslijnen een levensader."

Uit de reacties bij de handtekeningen blijkt inderdaad dat Amstelveners zich zorgen maken over de bereikbaarheid van meerdere wijken in de gemeente. "De afstanden naar de tram zijn veel te ver", legt een ondertekenaar de vinger op de zere plek.

Een ander beklaagt zich er - net als Kimberly - over dat er geen mogelijk meer is om met het ov naar het busstation van Amstelveen te gaan. "Lijn 25 is geen optie voor mij", schrijft een Amstelveense. "Ik woon bij het Oude Dorp in Amstelveen en doe een paar dagen per week vrijwilligerswerk in Amsterdam."

Meer bussen

De gemeente Uithoorn laat in een persbericht weten dat niet alle buslijnen in het gebied worden geschrapt. Lijn 357 van halte Aalsmeer Busstation naar Elandsgracht in Amsterdam gaat juist meer rijden, namelijk acht keer per uur in plaats van vier. "Een deel van de bussen van lijn 357 gaat bovendien doorrijden naar Kudelstaart, in ieder geval vier keer per uur. Dat is twee keer zoveel als nu." Lijn 357 doet ook een groot deel van Amstelveen aan.

Ook woordvoerder van Connexxion Rick de Vries benadrukt dat er goed is nagedacht over een alternatief verkeersplan. "Voor ons is het ook vervelend dat er buslijnen weggaan en het zou kunnen dat mensen verder moeten lopen, maar voor de meeste mensen zal het uiteindelijk beter worden", verzekert hij.

Toch maakt ook de gemeente Amstelveen zich zorgen over de mobiliteit. "Wij willen dat er zo min mogelijk bussen uit gaan en dringen er bij buurgemeentes op aan om bij het nemen van maatregelen na te denken over de consequenties voor omliggende gemeentes", laat wethouder Vervoer Herbert Raat weten.

30 kilometerzones

Hij benadrukt wel dat het besluit om de buslijnen te schrappen al tijden geleden en in overleg met de hele vervoerregio is genomen. Maar ondertussen is er wel iets veranderd, waardoor het openbaar vervoer meer onder druk is komen te staan. "Door het invoeren van de 30 kilometerzones in Amsterdam kan de dienstregeling niet meer gehaald worden, waardoor moet worden afgeschaald." Amstelveen heeft hier al een aantal keer bij de hoofdstad over aan de bel getrokken.