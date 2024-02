Steekpartij in azc Den Helder, een gewonde

In het azc aan de Burgemeester Ritmeesterweg in Den Helder heeft aan het begin van de avond een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij raakte een iemand gewond.

De steekpartij gebeurde rond 17.00 uur. Een persoon raakte gewond. "Die verwondingen waren dusdanig dat deze persoon naar het ziekenhuis is overgebracht", vertelt een woordvoerder van de politie tegen NH."

Wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet duidelijk. "We gaan precies nalopen wat er is gebeurd, daar doen we nu onderzoek naar", aldus de woordvoerder.

Het azc was niet bereikbaar voor commentaar.