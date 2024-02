Fenomenale Isabel Grevelt weerstaat druk en pakt sprinttitel op NK

Isabel Grevelt heeft voor het eerst in haar loopbaan de Nederlands kampioenschappen sprint gewonnen. Grevelt uit Petten (21) won de afsluitende 1000 meter in een tijd van 1.15,06 en hield daarmee in het eindklassement Marrit Fledderus net achter zich. Die kwam tot een tijd van 1.15,08. Chloé Hoogendoorn werd derde op de slotafstand: 1.15,85.