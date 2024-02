Hondje wacht urenlang op z'n baasjes, die hem bij de supermarkt zijn vergeten

De Zwanenburgse Alexandra van Aalst heeft zich vanmiddag bekommerd om een hond die al uren vastgebonden voor de supermarkt in het dorp zat. Ze besloot de viervoeter mee naar huis te nemen, en riep zijn baasje via Facebook op zich te melden.

"Hoe kun je je hond vergeten?", vraagt Alexandra zich in gesprek met NH af. Eigenlijk vindt ze het al not done om een hond überhaupt vast te binden. "Voor hetzelfde geld had iemand de hond meegenomen, als prooi voor zijn vechthond."

Voor de deur

Terwijl Alexandra het hondje onder haar vleugels nam, belde de supermarkt de dierenambulance, bevestigt een woordvoerder van de supermarkt. Die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen, want binnen no-time hingen de baasjes aan de lijn, die het dier naar eigen zeggen waren vergeten. Ze kwamen onmiddellijk langs om het dier op te halen.

"Ik had het gevoel dat ze oprecht geschrokken waren", vertelt Alexandra in gesprek met NH. "En de hond schudde zowat z'n kont eraf, zo blij was hij om z'n baasje weer te zien."