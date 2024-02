Vakbond en KLM akkoord over cao Martinair-vliegers: ontslagbescherming en meer salaris

De ongeveer 150 vrachtvliegers zien hun salaris dit jaar met 33 procent stijgen en krijgen een werkgelegenheidsbescherming tot april 2026. De stakingen die sinds 1 februari werden gehouden, zijn beëindigd.

"Dit is een fantastisch resultaat waarmee de vliegers weer vertrouwen kunnen krijgen in de toekomst. Ook is duidelijk dat de acties effectief waren. Ik ben trots op onze leden die dit met hun inzet voor elkaar hebben gebokst", zegt AVV-voorzitter Martin Pikaart.

Zelfde rechten, zelfde loon

De vrachtpiloten werden ontslagen toen Martinair opging in KLM, maar kwamen jaren later op last van de rechter toch weer in dienst. Ze eisten dat ze dezelfde rechten en het hetzelfde loon zouden krijgen als de overige piloten. Maar KLM wilde daar niet aan en kreeg daarin gelijk bij de rechter. Daarop werd besloten tot stakingen.