Extra lange NH Sport live met AZ - Ajax en FC Volendam - sc Heerenveen

Een spannende dag voor de Noord-Hollandse clubs in de eredivisie vandaag. AZ strijdt met Ajax om plek vier in de eredivisie. Beide ploegen staan in het altijd beladen onderonsje vanmiddag om 16.45 uur in Alkmaar tegenover elkaar. Om 20.00 uur gaat de bal rollen bij FC Volendam - sc Heerenveen. Deze spannende strijd kun je live volgen in een extra lange radio-uitzending van NH Sport.

Het AZ-stadopm - Foto: Pro Shots/Vincent de Vries

Hoewel beide teams niet in goede doen zijn, kreeg zowel AZ als Ajax afgelopen week een mentale opsteker. AZ won voor het eerst onder leiding van de nieuwe trainer Maarten Martens. In Sittard werd Fortuna met 2-1 verslagen. Ajax plaatste zich donderdagavond in Noorwegen ten koste van Bodø/Glimt (1-2) voor de volgende ronde van de Conference League. Op 8 oktober vorig jaar eindigde de laatste onderlinge ontmoeting tussen Ajax en AZ in de Johan Cruijff Arena in een 2-1 overwinning voor AZ. Hoe de wedstrijd vanmiddag verloopt hoor je van verslaggevers Erik-Jan Brinkman en Edward Dekker.

FC Volendam Als de stofwolken in Alkmaar om even na 18.30 uur zijn opgetrokken gaat de radio-uitzending van NH Sport verder op de zondagavond met FC Volendam - sc Heerenveen. De Volendammers strijden tegen degradatie en hopen vanavond te profiteren van de nederlagen die de concurrenten RKC Waalwijk en Heracles Almelo gisteravond leden. En al geven resultaten uit het verleden geen enkele garantie: één van de drie zeges die Volendam deze competitie boekte, was uit tegen sc Heerenveen (1-2).

FC Volendam viert de treffer van Lequincio Zeefuik tegen sc Heerenveen - Foto: Pro Shots

Om 20.00 uur is de aftrap in het Volendam-stadion. Frank van der Meijden en Menno Schilder verzorgen het wedstrijdverslag. Verder in NH Sport ook aandacht voor de zaalvoetbaltopper in de eredivisie tussen Os Lusitanos en Hovocubo en de korfbalkraker PKC - Koog Zaandijk. De extra lange radio-uitzending van NH Sport begint om 16.30 uur en duurt tot 22.00 uur!