'Rapper Bigidagoe overleden bij schietpartij op Amsterdams bedrijventerrein'

Bij een schietpartij op de Rhoneweg in Sloterdijk is vanochtend een man overleden. Volgens Het Parool gaat het om Danzel S., beter bekend als rapper Bigidagoe. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Danzel S. werd iets voor 5.30 uur neergeschoten op het bedrijventerrein in Sloterdijk. Hij werd ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Niet veel later is hij overleden aan zijn verwondingen. Een deel van de Rhoneweg was lange tijd afgezet voor onderzoek.

S. was een bekende bij politie en justitie. Als lid van rapformatie Zone 6 was hij bovendien een bekend gezicht in de drillrapscene. Tegen die groep loopt op dit moment een strafzaak voor een ontvoering, waarin het OM tegen S. 4 jaar cel eiste. De uitspraak in die zaak is over drie weken.

Ook was S. eerder al eens doelwit van een schietpartij. In 2020 werd hij neergeschoten in de Vechtstraat in de Rivierenbuurt. De daaropvolgende nacht werd de woning van zijn moeder aan de Nieuwersluishof in Zuidoost meerdere keren beschoten. S. maakte een week later een filmpje op Instagram waarin hij zijn schotwonden liet zien.