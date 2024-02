Herdenking Februaristaking: 83 jaar geleden kwam Amsterdam in opstand tegen de razzia's

Burgemeester Halsema zal tijdens de herdenking spreken en spokenword-artiest Benjamin Fro, wiens opa in een werkkamp heeft gezeten, zal voordragen.

Tijdens de jaarlijkse herdenking worden de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, net als het Amsterdamse stadsbestuur, uitgenodigd om een krans te komen leggen. Martin Bosma (PVV), voorzitter van de Tweede Kamer, heeft echter aangekondigd niet te komen. Verschillende organisaties vonden dat hij weg moest blijven, omdat zijn partij staat voor 'alles waar de stakers tegen in het verweer kwamen'.

Eerder op de dag is er een andere herdenking op de Zwanenburgwal, van 13.30 tot 14.30 uur. Daar spreken nabestaanden van een man die in een van de eerste knokploegen van de staking zat en van een vrouw die kinderverzorgster in het verzet was.

De herdenking is vanaf 16.45 uur live te zien op AT5, SALTO en NH.