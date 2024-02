Schouwburg het Park start campagne voor nieuwe stoelen: ''De oude zijn echt aan vervanging toe''

''We waren aan het kijken wat er binnenkort allemaal vervangen moest worden, en deze keer zijn de stoelen aan de beurt,'' zegt Roel Vente, directeur van Schouwburg het Park. Voor het eerst, twintig jaar na de opening, worden de stoelen van het theater vervangen. De renovatie van de stoelen begint deze zomer. Ook komen er meer zitplekken, want in die twintig jaar is West-Friesland ook uitgebreid.

Om beter te zitten dan in de oude stoelen, is er een campagne opgezet om geld op te halen voor de renovatie. De 3JS waren al snel bereid om hulp te bieden. Volgens de drie mannen is het hun 'thuistheater'.

Vente: ''De 3JS hebben verschillende video’s geplaatst voor de campagne, onder andere over dat de stoelen wel echt aan vervanging toe zijn. Sommige zittingen zitten ook niet meer goed vast door ‘metaalmoeheid’, en dat willen we natuurlijk niet.''

De nieuwe stoelen worden ontworpen samen met de architect van de schouwburg, Max van Huut. ''De stoelen worden iets feller rood dan ze nu zijn, en ook over een nieuwe tapijtkleur wordt nu druk nagedacht,'' zegt Vente.

Vraag om hulp aan West-Friesland

De nieuwe stoelen komen er hoe dan ook. ''We hebben hulp gekregen van de Gemeente Hoorn. Toch is de fondsenwerving nodig om aan andere dingen te besteden, zoals nieuw tapijt en een likje verf. Het is altijd meer dan dat je denkt,'' zegt Vente. ''Aan Hoorn en de rest van West-Friesland vragen we daarom: help ons mee, zodat iedereen zich weer comfortabel kan voelen in de schouwburg.''

Een van de manieren om te helpen is door een oude stoel van het theater te kopen. ''Uiteraard zijn dit nog goede stoelen,'' zegt Vente. ''Losse stoelen, tweezitters en driezitters, 25 euro per stoel.'' Toen vroeger de stoelen aan de Westerdijk werden verkocht, kostten ze 25 gulden. Qua prijs zijn ze dus niet omhooggegaan.

Eigen stoel in het Park

Als bedrijf kun je een nieuwe stoel adopteren. Vente: ''Hier komt je naam op te staan en dan heb je een eigen stoel in het theater.'' Je hebt als bedrijf alleen geen garantie om elke voorstelling op je eigen stoel te zitten. Vente geeft aan dat het juist beter is als er iemand anders op je stoel komt te zitten, omdat iedereen dan ziet wie de nieuwe stoelen heeft gesponsord.

Maar als je dan eenmaal zo'n stoel thuis hebt, heb je volgens Vente ''nog een mooi stukje herinnering van de schouwburg.'' De enige voorwaarde bij het kopen van de stoelen is dat je ze zelf moet ophalen. Je mag de stoelen niet meenemen naar een voorstelling om een nieuwe eerste rij te creëren. Als je wil doneren zonder stoel, kan dat ook gewoon.