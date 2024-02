🔴 Liveblog: KZ in hol van de leeuw tegen PKC, handbalderby tussen SEW en VOC

Er is dit weekend weer volop sport in onze provincie. Wielrenner Cees Bol staat deze zaterdag aan de start van Omloop Het Nieuwsblad, de traditionele opening van het Vlaamse wielervoorjaar. We zijn bij de topper in de Korfbal League tussen PKC en Koog-Zaandijk. Daarnaast is er volop handbal met onder andere de Noord-Hollandse derby tussen SEW en VOC. Volg dit alles en nog veel meer in ons liveblog van vandaag.