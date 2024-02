Herdenking Februaristaking Nieuw-West afgeblazen vanwege oproep Palestinademonstratie

De buurtherdenking van de Februaristaking die morgen in de Willem Kraanstraat in Geuzenveld gehouden zou worden, is afgeblazen. Dat laat de organisatie achter de herdenking weten. Reden is een oproep tot een 'Februari-Intifada', oftewel een demonstratie ter ondersteuning van het Palestijnse verzet, op de herdenking op het Jonas Daniël Meijerplein in het centrum.

Hoewel er bij de oproep wordt gedoeld op een andere herdenking van de Februaristaking, vindt de organisatie het alsnog niet verantwoord om door te gaan. 'Met de kans dat er ook in Slotermeer, nabij Plein 40-45, onrust zal ontstaan tijden de - onbeveiligde - jaarlijkse herdenking, besloot het comité aldaar over te gaan tot afblazen.' Dat de oproep onder meer werd gedeeld door Tofik Dibi, die bestuursadviseur is in Nieuw-West, blijkt voor de organisatie de druppel te zijn geweest. "Van een ambtenaar in het stadsdeel waar wij de herdenking organiseren willen we wel steun hebben", zegt de organisator van de herdenking in Nieuw-West, Helene de Bruijne, tegen AT5.

Kom op zondag 25 februari de herdenking van de #Februaristaking van 1941. In de geest van de dappere dokwerkers moeten we het Palestijns verzet steunen. RESISTANCE IS JUSTIFIED WHEN PEOPLE ARE OCCUPIED! #FebruariIntifada pic.twitter.com/b7UutkDpc2 — Sabine Scharwachter (@SabScharwachter) February 23, 2024

De Bruijne was niet bang voor eventuele ongeregeldheden, "Maar maar als er onenigheid is over wat er precies moet gebeuren tijdens de herdenking, dan kunnen sommige mensen zich niet veilig voelen." "Wat zich in Gaza afspeelt, is afschuwelijk", zegt De Bruijne, "Er zijn genoeg momenten om daar tegen te demonstreren, maar deze herdenking is daar niet voor bedoeld. Wij willen graag stilstaan bij wat er op die dag in 1941 gebeurd is." Tofik Dibi was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar op het feit dat de herdenking in Nieuw-West wordt afgeblazen. Op X reageerde hij wel over de ophef die ontstond over zijn retweet: "Ik lees de poster als oproep om het verzet in 1941 te gebruiken als inspiratie voor het verzet nu, niet als kritiek op het comité vanwege het negeren Gaza."

Wat betreft de Februaristaking ook in het teken stellen van (mogelijke) genocide in Gaza. Ik lees de poster als oproep om het verzet in 1941 te gebruiken als inspiratie voor het verzet nu.



Voor me, myself and I is het geen kritiek op het comité vanwege negeren Gaza ofzo. — Tofik (@TofikDibi) February 23, 2024

De Februaristaking, waarbij Amsterdamse arbeiders in 1941 massaal in verzet kwamen tegen de toenmalige Duitse bezetter vanwege de eerste razzia's in de stad, wordt sinds 1946 jaarlijks herdacht bij het beeld van De Dokwerker op het Jonas.Daniël Meijerplein. Sinds 2020 is er dus ook een herdenking in de Willem Kraanstraat in Slotermeer. Daar werd in 1966 een monument onthuld voor initiatiefnemer Willem Kraan. De herdenking op het Jonas Daniël Meijerplein wordt zondagmiddag live uitgezonden op AT5. De uitzending begint op 16.45 uur.