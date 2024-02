Wie komt er op de Zaanse Walk of Fame? Al veel nominaties binnen

De gemeente Zaanstad is vijftig jaar oud en om dat feestje te vieren komt er een Walk of Fame te liggen aan de Wormerveerse Zaanbocht. Daarop komen 25 Zaankanters die iets hebben betekend voor hun omgeving. Inmiddels zijn er al veel nominaties binnen, maar er kunnen er nog een paar bij. NH-verslaggever Rowan van Dam wilde weten: op welke Zaankanter zou u willen lopen bij de Walk of Fame?

Er zijn niet bijzonder veel voorwaarden om iemand te mogen nomineren. Diegene moet in ieder geval een Zaankanter zijn en inspirerend en positief te werk gaan. Alle ingediende namen worden door een tweekoppige jury bekeken, die daarna een besluit nemen.

Dat lijkt niet makkelijk te gaan worden. De van oorsprong Zaanse bondscoach Ronald Koeman horen we voorbijkomen in de suggesties, Wolter Kroes, Najib Amhali... maar ook de in Wormerveer bekende Sandra van der Weij en Leon Hamming komen voorbij. De zoon van wethouder Stephanie Onclin, die het initiatief nog even uitlegt voor onze camera, scoort in ieder geval bonuspunten als we 'm vragen wie hij erop wil hebben: "Mama!".

De inschrijving loopt tot 3 maart.