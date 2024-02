Twee jaar in Amsterdam: Oekraïense Teya is nu techno-dj

Het is vandaag precies twee jaar geleden dat Russische leger Oekraïne binnenviel. Ongeveer zesduizend Oekraïense vluchtelingen wonen nu nog in Amsterdam, onder wie Tetiana Naburovych, met de artiestennaam Teya Flow. In Oekraïne was ze zangeres in een band, maar in Amsterdam kwam ze in aanraking met het clubleven en techno. Nu is ze zelf dj.

"Of ik ooit had gedacht dat ik techno-dj zou worden? Nooit", zegt Teya. "Techno is niet populair in Oekraïne. Niet zoals hier." Ze vluchtte twee jaar geleden in haar eentje van Kiëv naar Amsterdam. Haar broers mochten niet mee. Haar moeder wilde niet. Zelf was ze te bang om te blijven. "Ik zong in een band die elektronische muziek maakte. Daarom raadden mijn vrienden aan om naar Berlijn of Amsterdam te gaan. Hier is de elektronische muziekwereld groot." Met één rugzak met wat spullen om muziek mee te maken, kwam ze deze kant op.

"Eenmaal in Amsterdam, was ik heel erg bezig met wat zich in Oekraïne afspeelde", vertelt Teya. Ze checkt het nieuws constant en belt haar familie om het uur. "Ik moest iets doen om te helpen vanaf hier, dus ik greep elke kans aan om geld in te zamelen voor mijn land." Mensen bij elkaar sprokkelen voor een nieuwe band zou te lang duren. "Toen ben ik gaan leren hoe ik kon draaien."