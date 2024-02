Bodø-watcher geloofde z'n ogen niet: "Lang geleden dat ik zoiets heb gezien"

Ondanks de uitschakeling is hij trots op zijn eigen club. "Je kan deze hele stad kwijt in de Johan Cruijff Arena en dan nog is die niet vol."

Toresen is ook groot fan van Ajax en het Nederlandse voetbal in het algemeen. Op zijn voetbalzoldertje in Noorwegen vertelt hij over de twee bijzondere Ajax-shirts die hij daar heeft hangen: van Wamberto en Boukhari. "Die van Boukhari is van toen Ajax in de Champions League tegen Rosenborg speelde, dat waren nog eens tijden."