Kunst voor aliens op de maan: ''We moeten zuiniger met onze planeet zijn''

Of buitenaardse wezens ook echt de kunstwerken gaan zien, weet Reijnders niet zo zeker: ''Kleine kans dat een alien het kunstwerk ziet. De kans is groter dat het tot de verbeelding spreekt en dat we zo bewuster worden dat we zuiniger met onze planeet moeten zijn,'' vertelt hij. Het is daarom eerder cultureel erfgoed van de mensheid, voor als de aarde vergaat. Naast de kunst is er meetapparatuur meegestuurd om onderzoek te doen op de maan.

Reijnders heeft twee kunstwerken gemaakt voor het ruimtemuseum en ze staan beiden in het teken van het klimaat. Het eerste werk, The Faces of Climate Change, is een driedimensionale wereldbol met gezichten, om zo een gezicht te geven aan klimaatverandering. Zijn tweede werk is een fantasiestrand met klimaatvluchtelingen: ''We vieren de schoonheid van de wereld, maar als je beter kijkt, zie je dat de mensen klimaatvluchtelingen zijn'', vertelt de kunstenaar.

Picasso en Beyoncé

Reijnders is in goed gezelschap, op de chip staan ook werken van Picasso, Beyoncé en Jeff Koons. Dat Reijnders hierbij gekozen is als een van deze kunstenaars kon hij eerst niet geloven: ''Ik was in het begin sceptisch, maar naarmate de tijd vorderde bleek het toch zo te zijn en sta ik in een mooi rijtje'', vertelt hij.