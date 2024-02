Ruim halve eeuw oude 'liefdesbrief' uit Cuba gevonden in Vijfhuizen

Een opvallende vondst in Vijfhuizen: eerder deze week vonden de kinderen van Nancy den Dekker in het dorp een brief uit 1966. Nancy vermoedt dat het om liefdesbrief gaat. "Ik kan het moeilijk lezen, maar er staan woorden als vrijgezel in."

De brief is verstuurd van Miramar, een wijk in de Cubaanse hoofdstad Havana - Foto: Nancy den Dekker

De brief lag bij het onder Vijfhuizenaren bekende Willemsbankje, op het kruispunt van de Zijdewinde en de Vijfhuizerweg, vertelt Nancy. "Bij dat kleine bruggetje." Ze heeft de vondst van haar kinderen in een lokale Facebook-groep gedeeld. "Het zou leuk zijn als de eigenaar gevonden wordt, het kan veel voor iemand betekenen." Ze vermoedt dat iemand uit de regio de brief is verloren. "Maar het kan ook iemand zijn die op fietstocht was." Alleen een envelop De brief is alleen al bijzonder omdat het feitelijk alleen om een envelop gaat. "Daarvan zijn alle kanten beschreven", vertelt ze. "Maar heel schuin en heel klein", licht ze toe waarom ze de inhoud van de brief nog niet volledig heeft kunnen ontcijferen. "Of het een liefdesbrief is laten we nog maar even in het midden." Lees verder onder de afbeelding.

Brief uit 1966 gevonden in Vijfhuizen - Foto: Nancy den Dekker

Toch geeft de brief zoveel prijs dat Nancy goede hoop heeft de rechtmatige eigenaar te vinden. Zo blijkt uit de envelop dat die met de luchtpost vanuit Cuba naar Nederland is gekomen, en bedoeld was voor een zeker mevrouw A. Juck v.d. Mije die één hoog aan de Stadionkade 138 in Amsterdam woonde. Lees verder onder afbeelding.

Aanhef gevonden brief uit 1966 in Vijfhuizen - Foto: Nancy den Dekker

Die mevrouw heet(te) Alie, want de brief begint met 'Lieve Alie'. Ook wordt uit de brief duidelijk dat-ie op 10 juni 1966 is geschreven, in Miramar, een wijk van de Cubaanse hoofdstad Havana. Ook de achterkant heeft de afzender zijn eigen naam en adres in Havana geschreven. Omdat de achternaam van de afzender en ontvanger (voor een deel) overeenkomen, ligt het voor de hand dat het om woorden van een echtgenoot aan zijn echtgenote gaat.

Ben of ken jij de afzender of ontvanger van de brief, dan kun contact opnemen met NH via [email protected]. De NH Haarlemmermeer-redactie brengt je dan in contact met Nancy.