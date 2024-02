Milo (14) kwam om bij treinongeluk in Amsterdam, zijn foto's vormen film over zijn leven

Aan het leven van de 14-jarige Milo kwam op 9 februari 2021 abrupt een einde toen hij omkwam bij een treinongeluk in Amsterdam Nieuw-West. Zijn moeder, filmmaker Eline Dekker, maakte met foto's en video's uit Milo's telefoon de film 'Touch Life', over het leven van haar zoon en haar rouwproces.

"Het was echt een fijne, lieve jongen, heel empathisch, iedereen mocht hem. Althans, hij was natuurlijk ook wel soms een irritant mannetje, maar hij was heel erg geliefd, blijkt na zijn dood", vertelt Eline bij een altaar met foto's en kaarsen in haar woonkamer.

Milo speelde die bewuste avond met zijn vriendje bij het spoor vlakbij zijn huis in Nieuw-West. Hij dacht vermoedelijk dat er vanwege de hevige sneeuwval en de lockdown geen treinen reden. Dat klopte niet en hij werd aangereden door een trein.

Foto's en video's

Na zijn dood ging zijn moeder Eline op zoek naar zijn digitaal nalatenschap en ontdekte een schat aan informatie. "Hij maakte echt heel veel foto's. Hij was heel actief op snapchat, dus hij deelde met zijn vrienden elke dag foto's. Ik kon na zijn dood heel mooi een beeld krijgen van wat hij allemaal boeiend vond en wat hem interesseerde", legt ze uit.

De beelden hielpen Eline niet alleen in haar rouwproces, ze maakte er als filmmaker ook een film mee. Over haar zoon Milo, maar ook over haar rouwproces en hoe ze steun kreeg vanuit Rijkshemelvaartdienst, de kunstenaarsgemeenschap aan de Oude Haagseweg waarin zij al ruim 30 jaar woont. "Al mijn buren kwamen opeens uit hun huizen om mij te helpen", aldus Eline. "We hebben een paar keer de doodskist opengemaakt en we hebben liedjes gezongen en heel veel met elkaar gesproken."

Monumenten voor Milo

In de film komen ook verschillende monumenten aan bod die ter nagedachtenis van Milo zijn gemaakt. Zoals het met streetart versierde viaduct waar hij overleed en dat sinds deze maand na veel inspanningen Milo's naam draagt. Maar ook een glazen iglo die door Eline en haar buren op het terrein van de gemeenschap is gebouwd. Milo bouwde in de dagen voor zijn dood namelijk een soortgelijke iglo van sneeuw.

Eline: "De iglo was bijna klaar toen mijn zoon overleed en toen hebben we die nacht nog die iglo afgemaakt. Die heeft een week gestaan en tijdens de uitvaart begon het te dooien en was de iglo gesmolten. Toen hebben we hem nagebouwd met glasblokken."

Volgens Eline bood het maken van de film een handvat om verder te gaan. De film Touch Life wordt maandag om 17.00 uur in filmmuseum Eye vertoond.