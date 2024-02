Week van de Nacht met aandacht voor veiligheid, maar ook veel gezelligheid

Na een roerig jaar in het Haarlemse uitgaansleven, willen de nachtdieren van de stad laten zien dat er op een leuke manier gefeest kan worden. In de Week van de Haarlemse Nacht, die vanaf vanavond voor de tweede keer wordt georganiseerd, is veel aandacht voor een gevarieerd en veilig nachtleven.

De hele week zijn de nachtdieren van Haarlem te zien in de foto-expositie 'Gezichten van de Nacht' in galerie De Gang. Dat zijn de bezoekers van de veel besproken broedplaats Slachthuis, die dit jaar ternauwernood van sluiting gered werd.

"In Haarlem moet er een plek komen waar iedereen welkom is, zonder haat, zonder bullshit"

Ook de queers van de stad, die in beeld zijn gebracht door Bink ter Weijde, zijn te zien in de expositie. Deze groep raakt door de afnemende ontmoetingsplekken in de verdrukking. "De nacht is een moment waarin mensen zichzelf zouden moeten zijn", stelt de fotograaf. "In Haarlem moet er een plek komen waar iedereen welkom is, zonder haat, zonder bullshit.”

In slecht daglicht

Het Haarlemse nachtleven werd dit jaar regelmatig in een slecht daglicht gezet. Tijdens de eerste editie van het evenement moest de organisatie een clubeigenaar uitsluiten van de activiteiten, omdat juist toen een paar meiden hem beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze Martijn B. is ondertussen aangeklaagd, maar moet nog voor de rechter verschijnen.

Ook de introductie van de felbegeerde pilot met vrije sluitingstijden verliep niet vlekkeloos. De gemeente en de horeca wilden hiermee het uitgaanspubliek gespreid over de nacht naar huis laten gaan, om daarmee de overlast voor omwonenden te beperken. Deze geloofden echter niet in dat effect, omdat er amper gehandhaafd kan worden. De rechter gaf de omwonenden gelijk in hun kritiek, waardoor in de Smedestraat de horeca zich nu weer aan vaste sluitingstijden moet houden.

Veilig uitgaan

In de Week van de Nacht zijn een aantal evenementen georganiseerd die ingaan op deze thema's. Zo is er op donderdagvond een bijeenkomst waar Haarlemmers zonder pottenkijkers vervelende ervaringen kunt delen en waar ze met de organisatie van het evenement kunnen praten over hoe het uitgaan weer veilig kan voelen.

Het thema 'veilige nacht' krijgt ook op de talkshow in het Patronaat op dinsdagavond uitgebreid aandacht. Daar zal de coördinator voor de horeca van de politie in gesprek gaan Koninklijke Horeca Haarlem, een clubeigenaar en een organisator van evenementen.

Tijdens die gesprekken zullen de meningen niet altijd even eensluidend zijn. Zo wil de gemeente bijvoorbeeld dat de horeca in Haarlem meebetaalt aan zogenoemde susteams, dat zien de café-eigenaren op hun beurt niet zitten.

Nachtparade

Naast alle serieuze zaken, wordt elke activiteit tot diep in de nacht feestelijk afgesloten. De Week van de Nacht komt zaterdagavond tot een einde met de Nachtparade. Verspreid over de stad worden bovendien allerlei feestjes georganiseerd.