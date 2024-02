Veel winkeliers sneuvelen in Enkhuizen, maar schoonzusjes De Wit openen tweede zaak

Waar Enkhuizen kampt met een meer dan gemiddelde leegstand van winkels - ruim twaalf procent van de winkels wordt momenteel niet gebruikt - staan de schoonzusjes De Wit op het punt er een tweede zaak bij te openen. De zaken gaan dermate goed dat uitbreiding van hun eerste winkel, met onder meer kinderkleding, gewenst is. "Ons geheim is ons enthousiasme", zo verklaart Julie de Wit het succes. "En baby's blijven geboren worden, dat helpt ook."

In het pand aan de Westerstraat is het nog een behoorlijke chaos. Morgenvroeg wordt de winkel officieel geopend, maar er wordt nog keihard gewerkt en geklust om alles af te krijgen. "Het is al de hele week een race tegen de klok", aldus Julie. "Maar het komt goed." Mede-eigenaar Margreet is blij dat de opening in zicht is. "Ik heb er heel veel zin in. Het moet op een gegeven moment ook zover zijn."

Dat Enkhuizen kampt met relatief veel leegstand van winkels, is ook de omgeving van de schoonzusjes niet ontgaan. "We horen het continu", aldus Julie. "En iedereen zegt ook tegen ons: waarom beginnen jullie een winkel in Enkhuizen en waarom zelfs twee?!" Toch zien de schoonzusjes vooral de aantrekkelijke kanten van de stad. "Er zijn hier heel veel mooie winkels, met allemaal hun eigen assortiment. Dat maakt het gewoon leuk om hier te winkelen."

Begrip in de binnenstad De nieuwe zaak is gevestigd op een bijzondere plek: ruim honderd jaar geleden, in 1919, was het de overgrootvader De Wit die op dezelfde plek een muziekzaak begon. Het is het startpunt van een continue én succesvolle aanwezigheid van de familie in de binnenstad van Enkhuizen. "Enthousiasme en een goed concept", is volgens Margreet de sleutel tot het succes. "En een hele leuke klantenkring die soms ook leuke ideeën aandraagt."