Harde wind vertraagt opbouw strandpaviljoens: "Niet te doen met dit weer"

Om in het paasweekend van 1 april gasten te kunnen ontvangen, moeten de eigenaren van seizoenspaviljoens ondanks wind en regen flink aan de bak. De paviljoens moeten worden opgebouwd en dat valt niet altijd mee als de winterstormen je om de oren blazen. "We hebben Louis afgewacht, het leek ons niet verstandig met windkracht elf te gaan bouwen", zegt Rob Mueller van Beachclub Zuid Wijk aan Zee.

Maar ook de dag na de storm is het weer eigenlijk nog te slecht, daarom moet het werk aan het eind van de ochtend weer worden afgebroken. "Het is niet veilig meer", zegt Rob. "We moeten platen hijsen en met deze wind is dat niet verantwoord."

"We krijgen mooie dagen, daar gaan we vanuit, 1 april staan we klaar en dan zien we wat er gaat komen"

"Eigenlijk is het niet te doen met dit weer", geeft Rob Mueller toe, maar het moet. "Als je niet op tijd begint, ben je niet op tijd klaar, want Pasen valt vroeg dit jaar", zegt hij. Ze zijn met zes man aan het werk en worstelen zich door het rotweer heen. Als het te dol wordt, lassen ze een pauze in en het is hopen op beter weer.

Zin in de zomer

"We zijn in Nederland natuurlijk afhankelijk van het weer" zegt Rob. "Vorig jaar hadden we aanvankelijk een rotzomer. Veel regen in juli en augustus, maar in september hadden we fantastisch weer. Toen hadden we een hittegolf en maak je het toch weer goed. Eigenlijk komt het altijd goed", zegt de ondernemer vol vertrouwen. Op de vraag of hij zin in de zomer heeft, antwoordt Rob snel: "Ja altijd, vandaag zeker, ik zag net een klein beetje zon."

De hamvraag is natuurlijk: wanneer staat het paviljoen? Ook daar heeft Rob een snel antwoord op: "Voordat we open gaan met Pasen." Vandaag moet hij het werk staken. Zaterdag wordt er verder gebouwd op het strand bij Wijk aan Zee.