Boten van gerecycled plastic: stichtingen blij met subsidie voor duurzame projecten

De provincie biedt opnieuw subsidie aan voor kleinschalige projecten. Stichtingen kunnen dat geld gebruiken voor duurzame projecten. Scouting Vaandrig Peetoom Vendel uit Hoorn heeft de subsidie gebruikt voor de bouw van duurzame boten, gemaakt van gerecycled plastic.

Foto: ECO-Vlet

De scoutingvereniging kreeg de subsidie in 2021, maar de impact van het geld is nog steeds groot. "We hebben dankzij de subsidie onze eerste boot kunnen ontwikkelen en bouwen", vertelt Chris Seggelink, voorzitter bij scouting Vaandrig Peetoom Vendel. Inmiddels heeft de scoutingclub al vier boten gemaakt. De club krijgt hulp van stichting Clean 2 Anywhere. Een stichting die, samen met mensen die op afstand staan van de arbeidsmarkt, boten maakt van gerecycled plastic.

"Doordat we minder tijd kwijt zijn aan het onderhoud van de boten, houden we tijd over voor leuke dingen" Chris Seggelink, scouting Vaandrig Peetoom Vendel

De boten worden gemaakt van gerecycled plastic, daardoor hebben ze een stuk minder onderhoud nodig. Daar is de club erg blij mee. "Doordat we minder tijd kwijt zijn aan het onderhoud van de boten, houden we tijd over voor leuke dingen", vertelt Chris . De boten hoeven namelijk niet geschilderd te worden. Dat scheelt een boel werk, materialen en vrijwilligers. Tekst gaat door onder de foto's.

Het bouwproces van de boot gemaakt van gerecycled plastic - Foto: ECO-Vlet

"We proberen duurzaamheid op een speelse manier mee te geven aan de kinderen" Chris Seggelink, scouting Vaandrig Peetoom Vendel

Lastig was het niet om de subsidie te krijgen. Dit project is precies waar de subsidies van de provincie bedoelt zijn, vertelt Chris. "Het is een duurzaam project, en dat past goed bij scouting. We proberen duurzaamheid op een speelse manier mee te geven aan de kinderen." Subsidie De regeling bestaat sinds 2020. Voor dit jaar heeft de provincie weer 25.000 euro beschikbaar gesteld. Alleen stichtingen, verenigingen en onderwijsinstellingen komen in aanmerking voor de subsidie. Per project kan er maximaal 5.000 euro aangevraagd worden en het aangevraagde bedrag mag niet meer zijn dan tachtig procent van de totale kosten van het project. Tot 31 oktober van dit jaar kan er subsidie aangevraagd worden.