Amstelveen tikt nieuwe gadgets op de kop die vliegherrie Schiphol beter meten

De gemeente heeft twee verouderde meetpunten voor vliegtuiggeluid: één aan de Parlevinker in Waardhuizen en één aan de Bourgondischelaan in Randwijck. Deze hebben regelmatig storingen en worden daarom vervangen door negen nieuwe meetpunten verspreid door heel Amstelveen.

Het onafhankelijke bureau Sensornet wordt beheerder en gaat op deze punten het gemiddelde geluidniveau en het 'piekniveau' van vliegtuigen meten. Sensornet houdt daarnaast de vluchtgegevens van vliegtuigen bij, zodat duidelijk is welk vliegtuig op welk moment overvliegt. De verzamelde data wordt op een website geplaatst, zodat inwoners - in tegenstelling tot nu - inzage hebben.

Belangenbehartiging

De rapportages van Sensornet zullen gebruikt worden voor actieve Amstelveense belangenbehartiging, zo blijkt uit een eerder aangenomen motie. Veel inwoners ervaren volgens de gemeente ernstige overlast, wat kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals leerproblemen, slaapverstoring, aantasting van de geestelijke gezondheid en een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Schiphol hoort zich daarom te houden aan de geluidsnormen. Of dit gebeurt, wordt op dit moment niet gemeten, maar berekend via ingewikkelde modellen. Amstelveen wil de berekeningen van Schiphol beter kunnen controleren, aangezien de uitkomsten grote invloed hebben op het aantal vluchten, de vliegroutes, de beperking van woningbouw en de financiële compensatie voor overlast aan inwoners.

Een woordvoerder van de gemeente kon niet vertellen wanneer de meetpunten geïnstalleerd worden. De exacte locatie van de meetpunten moet nog worden bepaald, maar er komen er twee bij Nes aan de Amstel, drie in de omgeving van de Bourgondischelaan, één in Bovenkerk, één in Legmeer, één aan de Sportlaan ter hoogte van de Acacialaan en één aan Parlevinker in Waardhuizen.