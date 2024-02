Queergemeenschap, aangeslagen door geweldsgolf, verwacht meer van Roze in Blauw

Na een reeks gewelddadige incidenten vragen sommigen in de Amsterdamse regenbooggemeenschap zich af wat een melding of aangifte via Roze in Blauw oplevert. Het politienetwerk, eind jaren 90 opgericht voor en door queers, zegt de frustratie te snappen maar kampt - net als elders bij de politie - met onderbezetting. Voorzitter Faycal el Ouaret benadrukt het belang van aangifte. "Vertel het ons, wij zijn er voor je."

Maar ook de begeleiding van aangiftes gaat niet altijd even soepel. Steven Gibbs, ook een dragqueen, wordt eind november door een aantal mannen tegen de grond gewerkt en in elkaar geslagen. "Ik vond dat de aangifte traag op gang kwam." Want pas een aantal dagen later is er een agent beschikbaar.

Precies daarom is Roze in Blauw eind jaren 90 in het leven geroepen: om de drempel voor aangifte voor homo's, lesbiënnes en andere queers zo laag mogelijk te houden. "Daarnaast zijn we ook een plek waar roze politieagenten elkaar kunnen ontmoeten, voor kameraadschap", vertelt Faycal el Ouaret, de voorzitter van het Amsterdamse Roze in Blauw-netwerk. "En andere agenten kunnen bij ons terecht voor vragen met een roze randje."

De empathie van de agenten, die hun Roze in Blauw-werkzaamheden vrijwillig naast hun reguliere werkzaamheden doen, was een opsteker voor Collins - temeer omdat hij zich bij een eerste aangiftepoging niet gehoord voelt door de reguliere politie. "Ze gaven me een papiertje met een telefoonnummer. Dat moest ik maar bellen." Hij kan er nog boos om worden. "Hoe kan je iemand zo afserveren terwijl iemand net geprobeerd heeft hem te doden met een auto?!"

Absoluut, zegt Donald Collins: politienetwerk Roze in Blauw heeft hem goed geholpen bij zijn aangifte. "Ze hebben het goed gefaciliteerd, denk ik. En ze waren meelevend." Collins, beter bekend onder zijn dragqueen alter ego Skyla Versai, werd de zondag na de Pride van 2023 geweigerd door een taxi. Op videobeelden is te zien hoe de chauffeur de auto vervolgens opzettelijk naar Collins lijkt te draaien en hem bij het wegscheuren hard raakt.

De kritische noten van Gibbs en Collins staan niet op zichzelf, vertelt Laura Jak. Als onderzoeker bij Movisie, een kenniscentrum dat zich bezighoudt met sociale vraagstukken, ondervroeg ze Roze in Blauw-agenten en queers over het functioneren van het netwerk. “De resultaten van dit onderzoek worden in het voorjaar bekend, maar buiten dit onderzoek horen we vaker dat zaken naar beleving van slachtoffers soms traag worden opgepakt.”

Een ander probleem is dat de queergemeenschap soms onrealistisch hoge verwachtingen heeft van Roze in Blauw: leden van het netwerk helpen bij de aangifte, maar onderzoek verloopt verder net zoals bij iedere andere zaak. "Daar zien we inderdaad een disconnect", zegt onderzoeker Jak. "We adviseren dan ook dat Roze in Blauw goed moet communiceren wat ze wel en wat ze niet kunnen betekenen voor iemand."

Dat overkwam ook Donald Collins. "Het laatste wat ik hoorde is dat het naar het OM zou worden gestuurd. Daarna heb ik niets meer gehoord." Ook Gibbs hoorde aanvankelijk weinig over zijn zaak, maar kreeg in februari bericht dat er een aantal verdachten in beeld zijn.

Volgens Collins staat de bereidheid om aangifte te doen binnen de queergemeenschap inmiddels onder druk. "Het voelt alsof het niemand wat uitmaakt. En ik ben niet de enige die zich zo voelt. Mensen lopen met wapens rond, omdat ze bang zijn." Collins vindt dat niet verwonderlijk: "Als je zonder gevolgen op straat aangevallen kan worden, wat houdt iemand dan tegen om nog eens iemand in elkaar te slaan?"

Roze in Blauw-voorzitter El Ouaret begrijpt de frustraties, en wijst op de personeelstekorten waar ook andere delen van het politieapparaat last van hebben. "Maar blijf alsjeblieft aangifte doen. Vertel het ons, we zijn er voor je." Want wat voor hem voorop staat: discriminatie- en intimidatiezaken zoals Roze in Blauw die vaak binnenkrijgt hebben volgens hem absolute prioriteit hebben voor de Amsterdamse politie. Bovendien: de meldingen en aangiftes kunnen helpen met het in beeld brengen van de incidenten - en dragen zo bij aan het politiebeleid van de toekomst, zegt El Ouaret. "Grof gezegd: we moeten het kunnen aantonen. Anders kunnen we de gevoelens van onveiligheid niet aantonen."

Heb jij te maken gehad met discriminatie of intimidatie vanwege je seksuele geaardheid of genderidentiteit? Roze in Blauw is 24 uur per dag bereikbaar op 088-1691234.