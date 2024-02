Inzamelingsactie geitje Mekker groot succes: "Iemand heeft zelfs 875 euro gedoneerd"

Al jaren is de angorageit met één oor de publiekslieveling van Wijkboerderij Alkmaar. Volgens vrijwilliger Anja Telleman is het dier het zwarte schaap van de boerderij, en juist daarom is iedereen zo dol op haar. Mekker is daarbij nogal eigenwijs. Tijdens het ravotten met (te) grote geiten breekt het dier afgelopen januari haar pootje.

De veearts gaf haar toen weinig overlevingskans. Volgens Anja wilde hij haar laten inslapen. Geen sprake van, dacht de vrijwilliger. Mekker werd achterin de auto gezet en naar een dierenkliniek in Bergen gereden.

Daar werd het dier geopereerd. Helaas slaagde de operatie niet. Door een botsplinter groeide het gebroken pootje scheef. Die is inmiddels verwijderd en daarvoor krijgt Mekker nu genoeg pijnstilling en andere medicatie. Medische kosten die hoog oplopen.

Gulle gevers

Om Mekker en de Wijkboerderij een hart onder de riem te steken, startten vrijwilligers een inzamelingsactie met een streefbedrag van 3000 euro. Amper drie dagen later is dat bedrag dubbel en dwars binnen.

Anja is in extase en vindt het meer dan geweldig: "Je verwacht het niet zo snel. Alle reacties zijn overweldigend. Maar ik ben zo ongelofelijk blij." Een gulle gever heeft zelfs 875 euro gedoneerd. "Ik heb echt geen idee wie dat is. Echt fantastisch, maar ik ben wel erg nieuwsgierig wie het is."

Vanmiddag komt de veearts weer langs om te kijken hoe het gaat. Volgens Anja heeft Mekker wat verhoging. "Maar ze had het druk met de kindjes, mensen komen toch kijken. Dus ze zit nu weer in het hok, even rust voor haar."