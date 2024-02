Hilversum stelt eindelijk paal en perk aan aantal deelscooters: maximaal 200

In Hilversum is ruimte voor maximaal tweehonderd deelscooters. Voor uiterlijk twee bedrijven ligt er een vergunning van twee jaar klaar die beide honderd e-scooters mogen plaatsen. Na dik twee jaar zijn in Hilversum eindelijk normen en voorwaarden vastgelegd in een vergunningenstelsel. Vanaf 1 mei zouden deze nieuwe regels in moeten gaan.

Foto: NH Media / Ingmar Meijer

Doordat Hilversum geen regels had voor aanbieders van deelvervoer kon de gemeente feitelijk aan niemand nee verkopen. Twee zomers terug dreigden daardoor drie bedrijven e-scooters neer te zetten in Hilversum. Go Sharing was er al en Check en Felyx hadden hun komst ook aangekondigd. Hierdoor zouden er 300 deelscooters komen te staan. Uiteindelijk kreeg het allemaal niet zo'n vaart. Felyx kwam uiteindelijk helemaal niet. Go Sharing trok zich eind 2022 zelf terug, omdat deze vorm van deelvervoer niet rendabel genoeg was. Er werd te weinig gebruik gemaakt van hun voertuigen. Daardoor zijn alleen de wit-paarse scooters van Check er nog in Hilversum. Zeggenschap Ondanks deze marktwerking is de gemeente de afgelopen twee jaar toch doorgegaan met het maken van regels, zodat Hilversum wel degelijk iets te zeggen heeft over het aantal aanbieders en het aantal deelscooters. Tevens kan de gemeente nu 'sturen op de kwaliteit van de leefomgeving'. Ofwel: waar mag wel en niet worden geparkeerd om overlast te voorkomen en als de aanbieders zich niet aan de voorwaarden houden, dan zitten daar consequenties aan vast. Met als zwaarste straf het intrekken van de vergunning.