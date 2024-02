Crisis! Haarlemmer ontdekt 100 drukfouten in eigen boek over crisiscommunicatie

Haarlemmer Tom Compaijen (43) is expert op het gebied van crisiscommunicatie. Hij adviseert organisaties hoe ze moeten optreden als er onverwachte en ongewenste dingen gebeuren. Lessen die hij onverwacht zelf in de praktijk moest brengen toen zijn boek Klaar voor elke crisis verscheen.

Inmiddels is Compaijen zelfstandig adviseur. Hij geeft veel trainingen aan onder meer de ziekenhuizen in Noord-Holland, de veiligheidsregio's en de gemeente Haarlem. En hij schreef er een boek over. "Dat was een jongensdroom. Ik ben een jaar of zes geleden begonnen met het bijhouden van aantekeningen. Ik wilde goed uitleggen hoe je moet omgaan met crisissituaties. Je moet altijd open, transparant en eerlijk reageren."

Compaijen woont met zijn gezin in de nieuwbouw op het Ripperdaterrein in Haarlem-Noord. De geboren en getogen Haarlemmer doet met een grote lach de deur open. Compaijen studeerde neurobiologie, maar rolde het vak van crisiscommunicatie in. "Dat begon bij het ministerie van Volksgezondheid en daarna ben ik jaren adviseur crisiscommunicatie geweest bij de gemeente Amsterdam."

Die lessen moest Tom tot zijn grote schrik ook zelf in de praktijk brengen. "Op vrijdag 9 februari was de boekpresentatie. We hadden een zaaltje gehuurd in Amsterdam. Daar waren veel collega's, zakenrelaties en opdrachtgevers bij aanwezig. Het was allemaal heel geslaagd, ik had die avond ook best wat gedronken."

"Zaterdag zat ik wat katerig op de bank en begon het boek te lezen. Toen kwam ik de ene na de andere spelfout tegen. En dat viel veel meer mensen op. Mijn vader is goed met taal. Hij ontdekte in totaal 97 taalfouten in het boek."

Verkeerde versie

Compaijen schrok zich een ongeluk en belde de uitgever. Al snel bleek dat de verkeerde, niet gecorrigeerde versie van de tekst naar de drukker was gestuurd. "Tja, wat doe je dan? Ik wist meteen dat ik met dat verhaal naar buiten moest treden. Als het niet goed gaat, moet je met de billen bloot. Daar gaat mijn boek immers over!"

Tom deed zijn verhaal direct op sociale media en de uitgever besloot het boek opnieuw te laten drukken. "Er waren er 1.250 van gedrukt. Zoveel boeken vernietigen, straalt slecht op je af. Maar het kon niet anders. Zoveel fouten in een boek over communicatie kan echt niet."

