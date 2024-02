Woede om geweld tegen Haarlemmermeerse boa

Een boa is afgelopen week geslagen tijdens zijn werk in Haarlemmermeer. "Dit is natuurlijk ontoelaatbaar", schrijft handhaving Haarlemmermeer op X. "Dus even een reminder voor iedereen: handen af van je hulpverleners."

Het onderzoek is nog bezig en daarom mag de politie niet meer informatie delen, vertelt een woordvoerder aan NH. Wel is bekend dat het naar omstandigheden goed gaat met de boa en dat de verdachte zich heeft moeten verantwoorden op het bureau.

"Wat afschuwelijk", reageert wethouder Marjolein Steffens op platform X. "Veel sterkte voor de collega en voor alles meelezers: handen áf van onze hulpverleners."

Geweld niet toegenomen

Ondanks het incident is het geweld tegen boa's in de afgelopen periode volgens de gemeente niet verder toegenomen. Haarlemmermeer wijdt dit aan het feit dat handhavers in de gemeente sinds kort een wapenstok mogen dragen.

Vanaf 2017 mochten de boa's van Haarlemmermeer alleen op Schiphol een wapenstok dragen. De jaren dat boa's geen wapenstok droegen, steeg het aantal incidenten. Tussen 2012 en 2017 werden er nog enkele tientallen incidenten geregistreerd. In 2020 en 2021 was dat aantal opgelopen 'tot circa 80 per jaar'.

De wapenstok is sinds september tot februari 2029 weer toegestaan, nadat de Raad van State oordeelde dat er inderdaad onvoldoende rekening was gehouden met de toename van geweldsincidenten tegen boa's. "Dat maakt het werk voor onze handhavers weer een stuk veiliger", zei burgemeester Marianne Schuurmans eerder.