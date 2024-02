Bij ongeluk op A4 losgeraakte motorkap raakt drie auto's: veel schade, geen gewonden

Meerdere automobilisten zijn gisteravond bij een ongeluk op de A4 met de schrik vrijgekomen. Bij het ongeluk waren in totaal vijf auto's betrokken, waarvan er drie werden geraakt door een rondvliegende motorkap.

Een politiewoordvoerder vertelt dat een auto slipte in een plas water die door overvloedige regenval op het wegdek was blijven liggen. De auto raakte daarbij een andere auto. Door de klap ging de motorkap van die auto los, vloog over het asfalt en raakte nog drie auto's.

Op voorruit

In ieder geval één van die drie achteropkomende auto's raakte zwaar beschadigd toen de losgeraakte motorkap op de voorruit belandde. Over de schade aan de andere twee auto's is niets bekend. De politiewoordvoerder laat weten dat er bij het ongeluk geen gewonden zijn gevallen.

