Purmerend Cafébezoeker het ziekenhuis in geslagen, politie deelt beelden van verdachten

Een bezoeker van een café in Purmerend is zondagochtend 28 januari gewond geraakt na een mishandeling. De caféganger werd dermate in zijn gezicht geslagen dat hij naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De politie deelt beelden van de verdachten.

Iets over 4.00 uur die bewuste zondagochtend gaat het flink mis in een horecazaak aan de Koemarkt. De feestelijke en gemoedelijke sfeer slaat om als er een vechtpartij uitbreekt. Met ambulance afgevoerd Een man wordt door meerdere personen in zijn gezicht geslagen, zelfs zo hard dat hij per ambulance naar het ziekenhuis moet worden vervoerd. Ook raakt hij zijn telefoon kwijt. Hij heeft er aangifte van gedaan en hem is slachtofferhulp aangeboden. De politie deelt bovenstaande beelden in de hoop de verdachten op te sporen.

"Anoniem melden kan ook altijd, hopelijk verhoogt dat in deze zaak de meldingsbereidheid" Politie Noord-Holland

Er wordt een licht getinte man gezocht, hij heeft een kort geschoren kapsel en deelt de eerste klap uit. Ook een andere licht getinte, ietwat oudere, man, wordt gezocht. Hij draagt een zwarte muts en eveneens een zwarte jas. Ook een donkerkleurige man doet mee aan de mishandeling. Hij draagt een lichte jas en mengt zich in het gevecht. Dit zijn de gezochte mannen:

Dit zijn de signalementen van verdachten - NH Nieuws

Is je tijdens het uitgaan iets opgevallen? Herken je de verdachten op bovenstaande beelden? Dan kun je contact opnemen via onderstaande kanalen. De politie benadrukt dat dat ook altijd anoniem kan, 'hopelijk verhoogt dat in deze zaak de meldingsbereidheid'.