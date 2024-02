Kittenseizoen in aantocht: dierenambulance heeft handen vol aan zwerfkatjes

Het kittenseizoen gaat binnenkort weer van start en dat zorgt traditiegetrouw voor een overvloed aan zwerfkatjes. Dierenambulance Noord-Kennemerland in Alkmaar krijgt steeds vaker meldingen van zwerfkatten en -kittens en heeft extra kooien nodig om de dieren te vangen. Het is van het grootste belang om deze katten te castreren of te steriliseren. "Dat is echt de enige oplossing om de toename van zwerfkatten tegen te gaan."

Vaak zijn de gevangen dieren verwilderde katten. "Maar we zetten ons ook in voor andere dieren zoals hanen, kippen en zelfs konijnen." Deze dieren worden dan door middel van een kooi op een beschutte plek gevangen. "We hopen door wat lekkers in de kooi te leggen, de dieren erheen te lokken."

Door de grote toename in het aantal zwerfkatten op straat heeft de Alkmaarse dierenambulance nieuwe kooien nodig, om hun werk zo effectief mogelijk te blijven doen. "Met de kooien vangen we dieren die zich niet door mensen laten vangen", vertelt Saskia Thijssen van de Dierenbescherming, waar de dierenambulance onderdeel van is.

De dierenambulance vangt niet onmiddellijk elke kat die bij hen gemeld wordt. "Voordat we in actie komen, willen we eerst zeker weten dat het niet de weggelopen kat is van een van de buren", vertelt Saskia. Zomaar ophalen gebeurt dus niet. Is het echt een zwerfkat? Dan wordt er in de ambulance gekeken of de kat een chip heeft.

Voor katten met een chip wordt geprobeerd het baasje terug te vinden. "Dat is lang niet altijd zo makkelijk als het lijkt", begint Saskia. "Veel mensen denken: 'ik heb mijn kat gechipt, nu ben ik klaar', maar dat is niet genoeg. Je moet je gechipte kat namelijk ook laten registreren. Pas dan kunnen we het baasje terugvinden. Zonder chip is het soms echt onbegonnen werk."

Na het vangen van een wilde kat wordt het dier gecastreerd of gesteriliseerd. "Dit neutraliseren van de zwerfkatten is in onze ogen echt de enige oplossing om het steeds hogere aantal zwerfkatten af te remmen."

