Bizarre gewapende overval bij Edamse groothandel: twee dozen souvenirs als buit

Een schamele buit voor drie criminelen die gisteren een gewapende overval pleegden bij groothandel Matix Souvenirs in Edam. Twee klanten werden onder schot gehouden nadat een medewerker even had geholpen om twee net gekochte dozen in te laden. Met de dozen vol souvenirs maakten de criminelen zich uit de voeten.

Of de daders teleurgesteld zullen zijn? "Dat staat vast", zegt eigenaar Dick de Boer een dag na de brutale roof tegen NH. "We hebben het niet over interessante handel. Als je souvenirs steelt kan je er helemaal niets mee. Dat moet verkocht worden aan buitenlanders die hier op vakantie zijn. Ik denk dat ze het uiteindelijk hebben weggegooid."

"Het was bij ons buiten naast het pand. Een medewerker hielp net de klanten met wat dozen in de auto te zetten. Die liep terug en toen is het gebeurd."

Onder schot

Op camerabeelden ziet De Boer dat de auto richting de klanten rijdt, iemand uitstapt en ze onder schot houdt. Nadat de dozen buit zijn gemaakt rijden ze verder. Al met al heeft het een paar seconden geduurd.

"Vanmorgen heb ik gebeld met de klanten, het ging relatief goed. Ze waren gister dapper, maar geschrokken. Je wil dat niet meemaken."

Camerabeelden

De politie is een onderzoek gestart. Er zijn camerabeelden en volgens De Boer is daar ook een kenteken op te zien. "Maar wat daar meer mee gedaan wordt, dat weet ik niet. Ik ga vanmiddag eens rondbellen."

NH bezocht De Boer 3,5 jaar geleden, toen zijn bedrijf getroffen werd door de maatregelen rondom het coronavirus.