Binnenkort geen geboortes meer in Amsterdamse OLVG West, alleen in locatie Oost

Vanaf eind maart sluit de afdeling geboortezorg in het Amsterdamse OLVG West vanwege personeelstekorten die al langere tijd spelen. De bezetting is nu volgens het ziekenhuis zo dun, dat er alleen nog maar vanuit één locatie de nodige zorg te bieden is aan vrouwen die moeten bevallen en hun baby's.

De polikliniek blijft wel open op locatie West. Over een aantal jaar verplaatst alle geboortezorg weer naar West, als daar de geplande nieuwbouw klaar is.

Het tekort is een landelijk probleem en geldt ook voor andere zorgberoepen. "Maar specifiek voor neonatologie-verpleegkundigen", zegt een OLVG-woordvoerder. "Amsterdam heeft een extra probleem, zou ik bijna zeggen, want het is veel duurder om in een grote stad te gaan wonen en werken dan bijvoorbeeld in Leeuwarden."

Het OLVG is daarom ook met de gemeente en andere (zorg- en onderwijs)instellingen in gesprek om te kijken of dit probleem kan worden opgelost. Daarbij wordt gedacht aan (bus)vervoer naar werk, woningen met voorrang voor zorgmedewerkers of leraren of meer parkeermogelijkheden. "De gemeente herkent de problematiek en ziet ook dat de stad steeds onaantrekkelijker wordt voor deze groepen", aldus het OLVG.