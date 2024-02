Texel verwacht miljoenenclaims als kampeerplekken geen bungalows mogen worden

Kampeerplaatsen op Texel mogen weer worden omgezet naar bungalows. Althans: als de Texelse gemeenteraad daarmee instemt. Burgemeester en wethouders op het eiland zullen in maart dit voorstel voorleggen. Eerder had de raad besloten om 'verstening' op het eiland een halt toe te roepen. "Maar dit geeft een te groot risico op planschadeclaims", aldus het college.

De waarde van haar terrein daalt enorm als daar alleen maar kampeerplaatsen geëxploiteerd mogen worden in plaats van luxe bungalows. "Het bedrijf zou dan financieel onder water komen te staan. Als ik wil investeren, kan dat dus niet meer. Op ons terrein heb je mogelijkheden tot het bouwen van bungalows. En dat bepaalt ook de waarde van het terrein. Als dat er niet meer is, daalt ook de waarde."

Een ondernemer die blij is met dit besluit is onderneemster Marjon van de Reyken. Zij exploiteert samen met haar echtgenoot camping Coogherveld in De Koog. Aan NH liet zij destijds al weten dat het voor haar onmogelijk wordt gemaakt om het bedrijf verder te ontwikkelen.

"Wij hebben ook geen glazen bol en weten ook niet wat de toerist over vijf of tien jaar wil"

Ralph Koning van vakantiepark De Bremakker vindt dat de ontwikkeling niet op slot gezet mag worden. "Ik werk al 35 jaar op dit terrein", zegt hij. "Het bedrijf bestaat al ruim 50 jaar. We zijn ieder jaar bezig om zaken aan te passen of te veranderen, zodat de toeristische gast nog meer leuke dingen kan beleven. Onze opvolgers moeten straks ook nog kunnen ondernemen."

Ze zijn voorlopig niet van plan om bungalows te bouwen. "Dat is ook nooit onze intentie geweest", zegt Marjon. "Wij hebben geen glazen bol en weten ook niet wat de toerist over vijf of tien jaar wil. Maar je wilt meegaan met ontwikkelingen die er op de markt zijn." Volgens de onderneemster gaan de toeristische ontwikkelingen in de kop van Noord-Holland ook door. "Je wilt natuurlijk wel bijblijven."

De toerist vraagt volgens de ondernemer ook meer om luxe. "Daarom moeten we ook altijd blijven investeren." Zo heeft hij al een deel van de kampeerplaatsen omgezet in chalets. De Bremakker heeft totaal 712 slaapplaatsen. "We hebben nu een park waarbij we toeristen goed kunnen bedienen. Je moet goed kijken wie je doelgroep is. We zijn heel blij dat het nu van de baan is. Een kwart van de slaapplaatsen zijn kampeerplekken op Texel. Maar die markt verdwijnt heel snel. De markt verandert, steeds minder jongeren willen kamperen."

De Krim gaat investeren in nieuwe bungalows, maar wil wel campingplaatsen blijven exploiteren. "We hebben fors geïnvesteerd in nieuwe toiletgebouwen. Dat doen we niet omdat we het idee hebben om te stoppen met kamperen. Wij hechten aan diversiteit. We hebben 65 procent kampeerslaapplaatsen", zegt directeur Iwan Groothuis.

Locatie

Hij geeft ook aan dat de locatie belangrijk is waar de nieuwe bungalows worden gebouwd. "Doe je dat in het open landschap of op een bestaand vakantiepark waar niemand last van heeft. Het college zegt nu dat de nieuwe vakantiewoningen er landschappelijk goed uit moeten zien en ook duurzaam zijn. Dat is voor ons vanzelfsprekend."

De Krim heeft al eerder een plan voor 30 nieuwe vakantiehuizen ingediend. "We bouwen eerst vier testhuizen. En dan willen we volgend seizoen de andere woningen bouwen. Dat gaat nog via het huidige bestemmingsplan, daar voorzien we weinig problemen. Daar zijn we al sinds 2017 mee bezig."

De Krim is ook eigenaar van kampeerterrein Kogerstrand en Loodsmansduin. "Dat blijven ook gewoon kampeerterreinen."