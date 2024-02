Tim Panman stapt bij de GitaarSalon in de voetsporen van zijn muzikale vader

De GitaarSalon in Enkhuizen start morgen met een nieuw seizoen onder leiding van een nieuwe programmeur. Tim Panman heeft sinds dit jaar het stokje van Pieter Nanne Groot overgenomen. En dat is geen gemakkelijke opgave. "Hij is voor een soort goeroe."

Tim Panman (32) komt oorspronkelijk uit Rotterdam en woont sinds zijn zevende in Enkhuizen. In de GitaarSalon - een platform en podium voor de gitaar - zat hij op gitaarles bij Pieter Nanne Groot, oprichter en voormalig programmeur. Panman is na zijn studie aan de Codarts in Rotterdam, waar hij zich gespecialiseerd heeft in Argentijnse tango, Braziliaanse muziek en flamenco, begonnen aan zijn carrière als concertgitarist.

Duwtje in de rug was nodig

"Pieter is voor mij een soort goeroe", vertelt Panman. "Hij is mijn muzikale vader, waarbij ik altijd terecht kon voor vragen over de gitaar, maar ook over het leven. Pieter heeft mij echt alles laten zien wat je met een gitaar kan doen. Daar ben ik hem heel dankbaar voor." Een aantal jaar geleden gaf Pieter aan een stapje terug te willen doen. Hij zocht versterking. "Hij schoof dat eigenlijk naar mij toe. Dat vond ik heel erg fijn, want ik had het duwtje in de rug ook nodig", vertelt de nieuwe programmeur.

Jong talent de kans geven

Panman heeft tijdens zijn studie een groot netwerk van muzikanten opgebouwd. Deze kring wil hij in gaan zetten om een diverse programmering te creëren. De nieuwe programmeur vertelt dat hij het daarnaast ook belangrijk vindt dat lokale artiesten een podium krijgen. "De West-Friese en met name de Enkhuizers verdienen een plek en horen daar ook. Die moeten daarin gestimuleerd worden." Panman programmeert niet alleen de concertserie in de Drommedaris, maar ook het Gitaarfestival in het Zuiderzeemuseum. Hier komen jaarlijks een paar duizend mensen op af. Onlangs strikte hij de hoofdact hiervoor: Bertolf. Morgenmiddag 15.00 uur staat het eerste concert van de GitaarSalon van dit jaar op het programma. De aftrap wordt gegeven door het West-Friese kwartet Rhythm & Megan Haakman, Brent Emmerink en Jayne Bordeaux.