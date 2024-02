De Gabberweek verbindt ook senioren met elkaar: "Een echte taart, net als ik!"

Terwijl er in een ruimte verderop een enorm bak Lego wordt omgekieperd, fröbelen de aanwezige senioren vrolijk verder. Want de Gabberweek - een vrijwilligerscollectief dat tijdens de voorjaarsvakantie talloze activiteiten in West-Friesland organiseert - is er óók voor ouderen. "We verbinden door elkaar te blijven ontmoeten."

Bowlen, pizza's bakken, sportactiviteiten, knutselen en zelfs een uitje naar Ecomare op Texel. De Gabberweek is al jaren een begrip voor veel West-Friese schoolkinderen en breidt steeds meer uit. In doelgroepen én getallen. "We begonnen in 1996 met 450 deelnemers en we zitten nu op ruim duizend", zegt voorzitter Marije Jonker-Verweij uit Spanbroek. Ze draait dit jaar voor het eerst mee als preses. "Het is een heel gezellige week, met heel leuke vrijwilligers. Het zijn lange dagen, maar het geeft heel veel energie."

90 vrijwilligers, 50 chauffeurs

Nog meer cijfers: zo'n 90 personen zetten zich een week lang belangeloos is, waarvan zo'n 50 chauffeurs die de 24 busjes besturen. Een vrijwillige kookploeg zorgt er dan weer voor dat de vrijwilligers goed worden verzorgd.

Eén van de chauffeurs was deze week burgemeester Van den Hengel van Opmeer. Hij reed afgelopen week een dag op één van de busjes, om de kinderen naar een activiteit te vervoeren. Verweij-Jonker: "Hij was heel enthousiast en wil volgend jaar zelfs twee dagen komen helpen. Super leuk! Hij had alleen de pech dat juist zijn busje stil kwam te staan. Die deed helemaal niets meer. Gelukkig kon er snel iemand helpen en kwam hij niet te laat op zijn volgende afspraak."