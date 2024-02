Storm Louis leek mee te vallen, wisselvallig weekend voor de deur

Storm Louis raasde gisteravond over de provincie, maar met de wind leek uiteindelijk mee te vallen. Er is wel veel regen gevallen. De wind is ondertussen gaan liggen en het weekend staat voor de deur. Houden we het droog op de laatste dagen van de vakantie?

Ook NH-weerman Jan Visser vond de storm uiteindelijk meevallen. "Als we kijken naar de reguliere wind gisteravond, dan kwamen de meeste plekken aan de kust niet aan windkracht 9 toe." Er waren wel wat zware windstoten aan het begin van de avond. "De uitschieter was op de dijk van Enkhuizen naar Lelystad met 114 kilometer per uur."

Wat volgens Visser niet meeviel, was de regen. Op veel plekken in de provincie viel een meer dan 10 millimeter, en dat terwijl er eerder al veel gevallen was. Later in de avond en vannacht is de wind afgenomen. "Vanochtend kan er aan de kust nog een harde wind staan uit het zuiden tot zuidwesten", zegt de weerman.

Het blijft vandaag wisselvallig met af en toe buien en vanmiddag kans op hagel en onweer. "Ook is het af en toe zonnig en neemt de wind verder in kracht af", zegt Visser. Het wordt vandaag 8 graden.

Weekend

De laatste dagen van de vakantie zijn aangebroken. Wordt het dit weekend dan iets lekkerder weer? "Morgen plaatselijk een bui, ook af en toe wat zon", zegt Visser. "Dus dat gaat allemaal nog wel." Het wordt zo'n 7 graden. "Het zijn daarmee de laagste temperaturen van deze maand. En dan zit je nu rond 'normaal' voor februari."

Wie op de laatste dag van de vakantie wil uitrazen, kan zondag lekker buiten. Zondag blijft het waarschijnlijk het grootste deel van de dag droog, maar wel bewolkt met zo'n 8 graden.