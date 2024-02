Van dolfijn tot 'zwangere' das: ecoloog Martin Melchers over exotische dierenbezoeken

Eenden, meeuwen en duiven: het zijn allemaal normale dieren in de stad. Maar ecologen komen soms ook een exoot tegen. Zo werd er vorige week nog een wasbeerhond gevonden in het Flevopark. Samen met stadsecoloog Martin Melchers blikken we terug op de opmerkelijkste dierenbezoeken. En dat zijn er nogal wat: "Damherten, een reebok, steenmarter, wezel."

En in zijn tijd bij de gemeente heeft Melchers veel dieren meegemaakt, die hij nauwkeurig bijhoudt. "De lijst van bijzondere dieren is lang, maar als ik er een moet kiezen, dan is het een dolfijn. Die was meegezwommen met een zeilend vrachtschip van de kust van Frankrijk en heeft zich door het kanaal naar IJmuiden laten leiden, naast de boot. Ze gingen samen de sluis door, zeilschip erin, dolfijn erin", blikt Melchers terug.

Recent werd er ook nog een dode das gevonden. Het leek erop dat de das zwanger was en dat is zeldzaam. Daarom vroeg Melchers of de das opgezet kon worden. "Ze bleek helemaal niet zwanger. Het was in de tijd dat de bramen rijp waren. Er kwam een tsunami van bramen uit haar buik."

Maar natuurlijk zijn er ook uitdagingen voor de natuur in de groeiende stad, zoals de bouw van nieuwe wijken. Melchers is bijvoorbeeld niet te spreken over IJburg: "Het had er nooit mogen komen, een ramp voor iemand zoals ik! Het zat vol natuur. Je zag de overkant niet, en nu kijk je tegen een Venixwijk aan. Hoe kan je dat doen?"

'Geluksvogel'

Maar we mogen niet klagen, vindt Melchers. "Amsterdam is een gouden plek voor natuur. En dat is geen verdienste van Amsterdam, dat is een verdienste van de ligging. Zoet water, zout water, recreatiegebieden."

"Ik ben een geluksvogel", sluit hij af. "Ik heb zoveel dieren gezien, ik kan niet anders dan tevreden zijn."