Zesde huis voor gescheiden ouders nog niet genoeg: "Wachtlijst met 100 mensen"

Al tien jaar bestaat het concept Parentshouses al in Amsterdam. Een woning voor gescheiden ouders met kinderen, die daardoor een jaar lang de ruimte hebben om een woning te zoeken. De vijf al bestaande huizen blijken alleen nog lang niet genoeg om alle gescheiden ouders die deze woning nodig hebben, te helpen.

Jarno Miedema, vader van twee kinderen, scheidde vorig jaar van zijn vrouw. Daardoor kwam hij zonder woning te zitten: "Ik verdien net te weinig voor de vrije sector, maar heb ook niet genoeg op de wachtlijst gestaan bij woningnet. Dus dat was een probleem." Hij schakelde Parentshouses in, wat onderdeel is van de Regenboog Groep. Je woont dan voor maximaal een jaar met twee andere gescheiden ouders in een woning. Tamara Kuschel, van de Regenboog Groep, vertelt hoe het selecteren van die ouders gaat: "We kijken goed naar wie bij elkaar passen. Geloofsovertuiging, geslacht of je beroep kan bepalend zijn voor een huishouden."

Foto: AT5

Miedema woont sinds januari in Nieuw-West met nog twee andere gescheiden vaders, met ook allebei kinderen. Dat vergt soms wat passen en meten. "Het is toch wel even wennen. We pakken dingen toch op een andere manier aan. Maar we communiceren gewoon goed met elkaar", vertelt hij. Ook Tamara Kuschel ziet weinig onenigheden. Er ontstaan soms zelfs vriendschappen: "We hadden twee gescheiden mannen die een klik hadden in een huis. Zij zijn toen samen gaan zoeken naar een nieuw huis en wonen nu samen, allebei met hun kinderen, in een huis."

Foto: AT5

Scheiburg In 2013 kwam het allereerste Parentshouse in Amsterdam, op IJburg. Daar woonden toen veel jonge gezinnen, met gevolg dat er ook veel mensen ging scheiden. Reden voor een huis voor gescheiden ouders op het dan zogeheten 'Scheiburg'. Daarna volgen er nog vier andere huizen, twee in Nieuw-West, nog een op IJburg en een in Zuid. In mei dit jaar komt er een zesde woning in Oost.

Foto: AT5

In 2023 werden 36 gescheiden ouders in een Parentshouse in Amsterdam geplaatst, waarvan er twintig zijn uitgestroomd. Een deel naar een vaste woning, een deel naar een tijdelijke woning, maar een iemand heeft geen woning kunnen vinden. Toch staan er nog meer dan honderd mensen op de wachtlijst. "Dat we een zesde woning hebben kunnen vinden is onwijs fijn, toch zouden we meer woningen willen. Bijvoorbeeld ook in Noord of in Zuidoost. Zo kunnen kinderen makkelijker in hun eigen omgeving blijven", zegt Kuschel.