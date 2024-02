Amsterdam aA nl Eerste migrainecentrum van het land in Amsterdam: "Veel misverstanden over de ziekte"

Neuroloog Hans Carpay ziet in zijn migrainekliniek in de Amsterdamse Watergraafsmeer dat migrainepatiënten vaak niet de juiste zorg krijgen, omdat ze te maken hebben met vooroordelen en misverstanden. Die vooroordelen leven bij zorgverleners, hun eigen omgeving maar ook bij de patiënt zelf. "Vaak denken patiënten dat het hun eigen schuld is."

Migraine is niet zomaar een beetje hoofdpijn, maar een serieuze ziekte. Dat is de boodschap van neuroloog Hans Carpay. Hij opende samen met zijn zoon de eerste en enige migrainekliniek van Nederland. "Patiënten komen van Zeeuws-Vlaanderen tot Groningen en van Den Helder tot Maastricht", vertelt de arts vanuit een van zijn behandelkamers in de Watergraafsmeer. Zo'n 130 patiënten worden behandeld in The Migraine Clinic. De kliniek biedt verschillende behandelmethoden aan, waaronder CGRP-remmers en botoxinjecties om pijnsignalen te blokkeren. Iedereen met een basispakket kan er terecht.

"Het voelt alsof iemand met een bijl in je hoofd steekt. Het is een onbeschrijfelijke pijn" Migrainepatiënt

Carpay benadrukt de noodzaak van betere erkenning en behandeling van migraine en wijst op het stigma en de misvattingen rondom de ziekte. "Veel patiënten die ik spreek, denken dat migraine hun eigen schuld is. Dat het komt omdat ze te hard hebben gewerkt of stress hebben gehad. Dat is niet waar. Ik heb mensen hier die al jarenlang zo rustig mogelijk leven en alsnog niet kunnen functioneren van de pijn." Ook ziet hij dat de patiënt niet altijd serieus wordt genomen door de omgeving en andere zorgverleners. "Op migraine ligt vaak het stigma dat het gewoon maar een beetje hoofdpijn is. Terwijl het een erfelijke, serieuze ziekte is waar steeds meer goede behandelingen voor zijn. Maar toch hoor je nog te vaak: neem maar een paracetamol. Dat moet veranderen. Door die vooroordelen worden te weinig mensen behandeld, terwijl de juist zorg er vaak gewoon is", vertelt de arts.